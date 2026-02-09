F1: oggi tutti i team in pista in Bahrain per il primo test ufficiale 2026. La McLaren resta color “papaya”

Il circuito di Sakhir, in Bahrain, si prepara ad ospitare il primo test ufficiale 2026 della Formula 1, una intensa tre giorni in programma da mercoledì a venerdì prossimi, durante la quale tutte le undici scuderie potranno cominciare a raccogliere quanti più dati possibile in vista di una stagione piena di incognite. Dal 18 al 20 è prevista la seconda e ultima sessione, a precedere l'esordio in Australia, a inizio marzo.

Proprio nell'impianto del regno mediorientale, la scuderia campione del mondo, la McLaren, ha organizzato un evento per presentare la livrea della nuova monoposto, la MCL40, che conferma la tradizione mantenendo come colore dominante il papaya. «Il 2026 segna una nuova sfida, l'intera griglia riparte da zero e i nostri successi passati non contano nulla - ha detto il team principal, Andrea Stella -. Il nostro obiettivo è partire subito al top, e per riuscirci disponiamo della migliore combinazione tra team, piloti, collaborazione con Mercedes, partner e tifosi. Affrontiamo la stagione come una squadra indipendente, con cinque costruttori di punta che vogliono tutti batterci».

"È bello tornare qui per svelare la livrea di questa stagione, il design è fantastico - ha detto il campione del mondo, Lando Norris -. Affrontiamo quest'anno da campioni e non vedo l'ora di vedere cosa potremo ottenere in questa nuova era. Sono pronto per quest'anno e non vedo l'ora di tornare in pista e continuare a spingere». «Fantastica» è la definizione usata da Oscar Piastri per la nuova livrea. "È sempre divertente correre con una Papaya Car - ha aggiunto l'australiano -. «Ci aspetta una grande sfida con i nuovi regolamenti ma arrivo a quest'anno con molta fiducia