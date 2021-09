F1, diretta GP Monza: la grande occasione di Verstappen, Hamilton costretto a inseguire

Sembrava in difficoltà venerdì nel tardo pomeriggio, alla conclusione della qualifica. Max Verstappen si era piazzato terzo e la sua Red Bull-Honda soffriva la maggior potenza dei motori Mercedes sui lunghi rettifili monzesi tanto che Valtteri Bottas e Lewis Hamilton avevano monopolizzato la prima fila della gara sprint. Ma proprio la corsa del sabato di 30 minuti, riproposta dalla Federazione dopo il primo esperimento a Silverstone e che determina lo schieramento di partenza del Gran Premio odierno, ha stravolto le gerarchie.

Monza, il pronostico è andato in testacoda: la lepre è Verstappen, Hamilton deve inseguire

Hamilton è è scattato malissimo ed alla fine ha concluso quinto mentre Verstappen ha terminato alle spalle del vincitore Bottas. Ma il finlandese della Mercedes, oggi dovrà partire ultimo in quanto venerdì gli era stato cambiato il motore e quindi la piazzola del poleman sarà occupata da Verstappen. In F1 le cose cambiano sempre molto in fretta... Hamilton si accomoderà in seconda fila, quarta posizione beneficiando della penalità a Bottas altrimenti sarebbe dovuto partire dalla terza fila, mentre tra i due grandi contendenti per il titolo iridato si sono inserite di prepotenza le due McLaren-Mercedes.

Daniel Ricciardo è in prima fila con Verstappen mentre in seconda fila, terza piazza, c'è Lando Norris. E state pur certi che entrambi renderanno le cose difficili ad Hamilton, almeno nei primi giri. Verstappen ha quindi la grande occasione per allungare e per provare a vincere una gara che sulla carta era di Hamilton. Le due Ferrari sono in terza fila, con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un grande Antonio Giovinazzi scatterà dalla settima posizione.