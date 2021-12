F1 GP Jeddah, diretta: incidente a Schumacher, safety-car. Pit-stop per Hamilton, non per Verstappen

10° giro - Pit-stop per Hamilton Bottas Leclerc Perez Norris Alonso Latifi.

Pit-stop per Russell e Stroll che montano gomme dure

9° giro - Gran botto di Schumacher, safety-car

9° giro - Hamilton comanda bene con 2" su Bottas e 3"1 su Verstappen, Leclerc tiene bene il quarto posto su Perez

7° giro - Giovinazzi supera Alonso e anche Sainz riesce a passare il connazionale della Alpine

Giovinazzi dopo la bella qualifica che lo ha portato in Q3 è ora 11esimo e sta lottando con Alonso davanti a lui

5° giro - Le Mercedes in questa prima fase della gara hanno un ottimo passo e dopo Hamilton è Bottas a segnare il giro più veloce mentre Verstappen si ritrova a 2"8 in terza posizione. Leclerc quarto lo segue a 3"4 e riesce a tenere dietro Perez con la seconda Red Bull

3° giro - Hamilton tiene bene il comando con 1"3 di vantaggio su Bottas e 2"6 su Verstappen. Quarto Leclerc a 5" ed seguito in scia da Perez. Più staccato Norris sesto davanti ad Ocon Gasly Ricciardo Alonso Giovinazzi Sainz Tsunoda Raikkonen Vettel Stroll Russell Schumacher Latifi Mazepin

Pronti via e Hamilton prende la testa seguito da Bottas e Verstappen, poi Leclerc Perez Norris Ocon Gasly Ricciardo e Giovinazzi buon decimo.

Iniziato il giro di ricognizione lungo il tracciato di Jeddah che conta 27 curve ed è lungo 6 km

Tutto è pronto per il giro di ricognizione del primo GP dell'Arabia Saudita della storia. Con gomme soft parte Norris, con le hard sono Ricciardo, Sainz e Vettel, tutti gli altri sono con le medie

E' una sfida accecante, come le luci artificiali che illuminano a giorno il nuovissimo tracciato cittadino di Jeddah, città di 4 milioni di abitanti che si affaccia sul Mar Rosso, quella che vede battersi Max Verstappen e Lewis Hamilton. E proprio lì, sulla Corniche della metropoli dell'Arabia Saudita circondata dal deserto, è stato ricavato questo circuito velocissimo, con medie di 250 km/h, che presenta una buona dose di pericolosità per le curve cieche che si nascondono tra gli insidiosi muretti. Mancano due gare al termine del Mondiale e Verstappen comanda con 8 punti su Hamilton.

Pole di Hamilton a Jeddah, secondo Bottas, Verstappen sbatte ed è terzo. Bravo Leclerc, quarto, male Sainz

Ma l'inglese della Mercedes scatterà dalla pole mentre l'olandese della Red Bull-Honda è terzo dopo aver colpito il muro dell'ultima curva nel suo giro finale di qualifica che gli avrebbe probabilmente dato la pole. E invece, davanti a tutti scatterà Hamilton con a fianco il compagno di squadra Valtteri Bottas, poi appunto Verstappen che dovrà fare di tutto per raggiungere l'odiato rivale. Di solito, Bottas non ha mai rappresentato un grosso problema per Max, vedremo quel che accadrà... Ma attenzione anche a Charles Leclerc, brillantissimo quarto con la Ferrari, che potrà giocare un ruolo non da poco per infastidire Verstappen. A Leclerc poco importa della battaglia iridata e punta al podio dopo un avvio di weekend difficile per l'incidente avuto venerdì nel secondo turno libero. Eppure, è riuscito a riscattarsi alla grande, mentre Carlos Sainz è incappato in un errore in qualifica e partirà soltanto dalla ottava fila.

Ahead of lights out, the whole paddock comes together to celebrate a true legend of Formula 1

Drivers, team members and world champions stand together for a minute of silence for the one and only Sir Frank Williams ❤️#F1 pic.twitter.com/Df6vCCPZm0