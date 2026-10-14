F1: Domenicali: «900 milioni di tifosi, oltre il 40% sono donne. Gp in Ruanda è una grande opportunità per l'Africa»

«La Formula 1 conta ormai 900 milioni di tifosi nel mondo e in pochi anni abbiamo cambiato radicalmente il profilo di chi ci segue: da un pubblico prevalentemente maschile siamo passati a una quota femminile superiore al 40%, mentre l'età media è scesa da oltre 55 anni a meno di 30 in alcuni Paesi». Lo ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, intervenendo in collegamento all'ANFIA Motorsport Forum a Milano. «Siamo contenti dei risultati, ma proprio perché le cose stanno andando molto bene non dobbiamo sederci sugli allori», ha sottolineato Domenicali, spiegando che «la Formula 1 non è più soltanto una piattaforma sportiva, con le corse al centro, ma sta diventando sempre più una piattaforma esperienziale, capace di mantenere connessi sia i tifosi storici sia le nuove generazioni».

Una trasformazione che ha consentito di attrarre nuovi partner e conquistare mercati internazionali. «Stiamo appena scoprendo gli Stati Uniti, mentre il Far East e la Cina rappresentano aree fondamentali per la nostra crescita», ha aggiunto. Secondo Domenicali, il successo dipende dalla capacità di «intercettare i segnali del mondo giovanile e le nuove tendenze del mercato. Oggi tutto l'ecosistema della Formula 1 ha compreso la direzione da seguire, dagli aspetti regolamentari a quelli sportivi e commerciali, È l'unico modo per continuare a essere rilevanti in un mondo dove la competizione non è soltanto sportiva», ha concluso Domenicali.

«La Formula 1 è passata dall'essere un campionato eurocentrico a una competizione davvero mondiale. L'unico continente che ancora ci mancava era l'Africa e abbiamo lavorato a lungo per trovare un interlocutore credibile, disposto a investire e a presentare un progetto importante». Lo ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, intervenendo in collegamento all'ANFIA Motorsport Forum a Milano, commentando la novità del Gran Premio d'Africa a partire dal 2030. «L'interesse suscitato dalla conferenza stampa di ieri, alla presenza del presidente del Ruanda e di numerosi rappresentanti africani, è stato straordinario», ha spiegato Domenicali, sottolineando come l'Africa sia «un continente giovane, in grande crescita, dove abbiamo già oltre cinque milioni di persone che seguono la Formula 1».

Secondo il numero uno della F1, il progetto rappresenta un'opportunità che va oltre lo sport: «Non appena le infrastrutture saranno completate, potremo contribuire a portare attenzione, istruzione, attività e investimenti. La Formula 1 deve guardare anche alla dimensione socioculturale, assumendosi le proprie responsabilità". Domenicali ha evidenziato anche le ricadute economiche dell'iniziativa: «Ci saranno un indotto diretto e indiretto, tanti investimenti e numerose persone impegnate nella preparazione del Gran Premio. In Ruanda è previsto un nuovo aeroporto internazionale entro la fine del prossimo anno e diversi nostri partner hanno deciso di stabilire lì i propri hub per coordinare le attività di sviluppo futuro», ha concluso.