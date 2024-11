F1, Domenicali: «Felice che Gp di Monza resti in calendario fino al 2031, atmosfera unica»

«Sono felice che il Gran Premio d'Italia rimarrà in calendario fino al 2031. Monza è il cuore della storia della Formula 1 e l'atmosfera ogni anno è unica, poiché i tifosi si riuniscono in gran numero per tifare la Ferrari e i piloti. I recenti aggiornamenti all'infrastruttura del circuito e l'investimento pianificato dimostrano un forte impegno per il futuro a lungo termine della Formula 1 in Italia, e voglio ringraziare il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, il Governo italiano e la Regione Lombardia per la loro continua passione e impegno per il nostro sport. Voglio anche rendere omaggio ai nostri incredibili fan in tutto il Paese che supportano la Formula 1 con tanta passione». Lo ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e Ceo di Formula 1.