F1, è ufficiale: il GP Usa ad Austin nel calendario del Mondiale fino al 2034

Il GP degli Stati Uniti confermato in Texas nel calendario della Formula 1: il 'CoTA' di Austin sarà protagonista del Mondiale almeno fino al 2034. Il tracciato di 5,5 chilometri, che inizia con la ripida salita che porta alla curva 1, dall'anno del debutto in calendario, il 2012, ha offerto duelli interessanti e, negli ultimi anni, ha accolto oltre 430.000 spettatori. In questa stagione, con la vittoria nella sprint e nella gara lunga di Max Verstappen, ha visto l'olandese rimettersi in corsa per il titolo piloti.

Questo prolungamento importante della presenza della tappa di Austin in calendario, segue anche un aumento dell'11% su base annua dei sostenitori della Formula 1 negli USA. «Dal 2012, il Gran Premio degli Stati Uniti ha continuato a crescere in forza e popolarità - ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e ceo della Formula 1 - ogni anno, l'evento al Circuit of The Americas si distingue come un vero e proprio momento clou per tifosi, piloti e team, attirando centinaia di migliaia di appassionati».