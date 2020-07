F1, è ufficiale: Imola riaccende i motori del Circus. Ufficializzati anche Nurburgring e Portimao nel calendario

ROMA - Il “Formula 1 Emirates Gran Premio Emilia-Romagna” si correrà a Imola (Bologna) il prossimo 1^ novembre, riportando il rombo dei motori dell’automobilismo mondiale sul circuito ‘Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrarì. La prima edizione del Gp dell’Emilia-Romagna figura nel calendario internazionale della seconda parte della stagione di F1 ufficializzato oggi dalla Federazione automobilistica internazionale (Fia), facendo così segnare un’importante vittoria per il territorio: Regione, istituzioni locali, Formula Imola. I via libera ufficiali di Liberty Media Corporation e della Fia riconsegnano al circuito cittadino della Città di Imola una tappa del circus mondiale della Formula 1 dopo 14 anni di assenza e a 40 dalla sua prima competizione come campionato mondiale.

L’appuntamento con il Gp arriva quando - dopo la realizzazione degli interventi che hanno adeguato il tracciato cittadino ai massimi standard qualitativi e di sicurezza richiesti - la Fia ha inviato a Formula Imola, la società che gestisce l’impianto, la documentazione per il rinnovo dell’omologazione di grado 1 della pista, aprendo così la possibilità di organizzare gare della massima serie automobilistica nel circuito del Santerno. La F1 ha ufficializzato alti due Gp nel mondiale 2020: oltre a quello di Imola, si correrà al Nurburgring e a Portimao. La F1 tornerà in Portogallo per la prima volta dal 1996 dopo che la Formula 1 ha aggiunto la gara a Portimao nel week-end del 23-25 ottobre, due settimane dopo il Gran Premio dell’Eifel al Nurburgring in Germania in programma il 9-11 ottobre, mentre dal 31 ottobre al 1 novembre si svolgerà il Gp di Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, che sarà un evento di due giorni. Il formato esatto del weekend di Imola deve ancora essere concordato, ma ci si aspetta che ci sarà solo una sessione di prove prima delle qualifiche e della gara.

L’annuncio porta a 13 il numero di gare del calendario 2020, con 10 gare - tra cui una nuova gara al Mugello - annunciate in precedenza. Come affermato in precedenza, la Formula 1 prevede che la nuova stagione 2020 avrà tra le 15 e le 18 gare, terminando nella regione del Golfo a metà dicembre. I dettagli finali del calendario saranno pubblicati nelle prossime settimane, ma a causa della pandemia Covid-19 in corso, delle restrizioni locali e dell’importanza di mantenere le comunità e il personale al sicuro, la Formula 1 ha confermato che non sarà possibile correre in Brasile, Stati Uniti, Messico e Canada in questa stagione. «Siamo lieti di continuare a compiere ottimi progressi nella finalità dei nostri piani per la stagione 2020 e siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nurburgring, Portimao e Imola nel calendario rivisto». Lo ha dichiarato Chase Carey, Presidente e CEO di Formula 1. «Vogliamo ringraziare i promotori, i team e la FIA per il loro pieno sostegno nei nostri sforzi per portare ai nostri fan corse emozionanti in questa stagione in un periodo senza precedenti. Vogliamo anche rendere omaggio ai nostri incredibili partner nelle Americhe e non vediamo l’ora di tornare con loro la prossima stagione, quando saranno ancora una volta in grado di entusiasmare milioni di fan in tutto il mondo», ha aggiunto Carey.