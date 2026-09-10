F1, è una questione di famiglia: Robin Räikkönen (figlio di Miki) entra nel vivaio Red Bull a soli 11 anni

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Il finlandese Robin Raikkonen, figlio di 11 anni dell'ex campione del mondo di Formula 1 Kimi, è stato ingaggiato dal team giovanile della Red Bull Racing. Lo ha annunciato la stessa scuderia austriaca. «Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti di Red Bull dal 2027, che ha aiutato numerosi piloti nel loro percorso verso la Formula 1», ha sottolineato il team in un comunicato. La Red Bull ha formato altri campioni come l'olandese Max Verstappen o il tedesco Sebastian Vettel.
giovedì 10 settembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:20 | © RIPRODUZIONE RISERVATA