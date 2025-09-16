F1: ecco le 6 Gare Sprint del 2026, tra le quattro novità Singapore e Montreal. Torna Silverstone

Due conferme e quattro novità nelle sedi delle gare sprint del mondiale 2026 di Formula 1. Sono stati infatti ufficializzati i sei circuiti che ospiteranno le prove veloci della prossima stagione: nessun cambio di format, con la prima sprint che si disputerà a Shanghai (13-15 marzo), seguito da Miami (1-3 maggio), con entrambi i Gran Premi che ospiteranno la prova breve per il terzo anno consecutivo.

Torna nel calendario della Sprint Silverstone (3-5 luglio), che aveva fatto il suo esordio con l'avvento del nuovo format nel 2021, mentre novità assolute sono Montreal (22-24 maggio). l'Olanda (21-23 agosto) e Singapore (9-11 ottobre). «L'impatto positivo e la popolarità della gara Sprint sono cresciuti costantemente dalla sua introduzione nel 2021 - le parole del presidente e Ceo di F1, Stefano Domenicali -. Con quattro sessioni competitive anziché due durante un tradizionale weekend di gara, le prove veloci offrono più interesse per i nostri tifosi, i partner televisivi e gli sponsor, con un conseguente aumento della partecipazione e degli spettatori».