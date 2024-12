Ex capo circus Bernie Ecclestone vende collezione di auto F1 da 300 milioni di sterline

Bernie Ecclestone sta vendendo la sua intera collezione di auto di Formula Uno, che si prevede varrà più di 300 milioni di sterline all'ex capo del circus. Ecclestone, 94 anni, ha guidato la F1 per quattro decenni e il suo lotto di 69 auto, che abbraccia 70 anni di Gran Premi, è considerato il più grande assemblaggio di macchine da corsa al mondo. La Ferrari che ha portato Michael Schumacher al suo terzo dei cinque campionati mondiali consecutivi con la squadra guida la collezione. La Vanwall del 1958 del pilota britannico Stirling Moss e la Ferrari vincitrice del titolo del suo connazionale Mike Hawthorn della stessa stagione sono state messe a disposizione degli acquirenti. Le auto guidate dai campioni del mondo Ayrton Senna, Alberto Ascari, Niki Lauda e Nelson Piquet saranno anch'esse presenti alla vendita, che sarà supervisionata dall'esclusivo rivenditore di auto di lusso Tom Hartley Jnr. Spiegando la decisione di rinunciare alla sua collezione, Ecclestone, sposato con Fabiana, 48 anni, ha detto: «Amo tutte le mie auto, ma è giunto il momento per me di iniziare a pensare a cosa ne sarà di loro se non fossi più qui, ed è per questo che ho deciso di venderle.

Dopo averle collezionate e possedute per così tanto tempo, vorrei sapere dove sono andate e non lasciare che sia mia moglie a doversene occupare se non ci fossi più". Ecclestone, deposto dai proprietari americani della F1 Liberty Media nel 2017, ha aggiunto: «Colleziono queste auto da più di 50 anni e ho sempre acquistato solo le migliori di qualsiasi esemplare. Mentre molti altri collezionisti nel corso degli anni hanno optato per le auto sportive, la mia passione è sempre stata per le auto da Gran Premio e di Formula Uno. Un Gran Premio e in particolare un'auto di Formula Uno sono molto più importanti di qualsiasi auto da strada o di qualsiasi altra forma di auto da corsa, poiché rappresentano l'apice dello sport e tutte le auto che ho acquistato nel corso degli anni hanno storie di gare fantastiche e sono rare opere d'arte. Dopo aver collezionato le migliori e più originali auto di Formula Uno risalenti all'inizio di questo sport, ho deciso di trasferirle in nuove case che le tratteranno come ho fatto io e se ne prenderanno cura come preziose opere d'arte».