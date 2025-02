F1, Fia pianifica cambi per il Gp di Montecarlo: ipotesi due pit-stop obbligatori

L'organo di governo degli sport motoristici ha annunciato i piani per far rivivere il Gran Premio di Montecarlo come spettacolo aumentando il numero di pit-stop obbligatori durante la gara. Probabilmente ancora uno degli eventi sportivi più glamour del mondo, il caratteristico tracciato tortuoso del Gran Premio di Monaco è rimasto sostanzialmente invariato dalla prima gara che vi si tenne nel 1929. L'edizione dell'anno scorso ha visto i primi 10 classificarsi nello stesso ordine di partenza, con le dimensioni e il peso delle moderne auto di F1 che hanno reso praticamente impossibile il sorpasso sul percorso di 3,4 km, ma l'organo di governo degli sport motoristici Fia, dopo un incontro martedì durante il lancio della stagione 2025 di Formula Uno presso l'O2 Arena di Londra, ha proposto di raddoppiare i pit-stop rispetto a quelli regolamentari nel tentativo di rendere il Gran Premio di Monaco molto meno una processione.

«Con l'obiettivo di promuovere una migliore corsa al Gran Premio di Monaco, la commissione (di Formula Uno) ha discusso proposte per regolamenti specifici per Monaco», ha affermato una dichiarazione della Fia. «La commissione ha concordato di aumentare il numero di pit-stop obbligatori in gara. Queste proposte saranno ulteriormente discusse dal comitato consultivo sportivo nelle prossime settimane». Il team principal della Red Bull Christian Horner, parlando ai giornalisti al lancio della stagione, ha affermato: «Sono appena tornato da quella riunione e fondamentalmente la discussione era ovviamente Monaco, non puoi cambiare il layout del circuito».