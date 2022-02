F1, FIA: vaccino covid sarà obbligatorio per tutto il personale. Regola si applicherà a tutti i piloti, i team, i media e gli ospiti

Il personale di Formula 1 deve essere completamente vaccinato contro il coronavirus secondo le nuove regole Covid-19 stabilite dall’organo di governo Fia. La decisione sarà introdotta nel regolamento per la nuova stagione e si applicherà a tutti i piloti, i team, i media e gli ospiti dell’ospitalità. Si prevede che non saranno concesse esenzioni. Lo sport spera che la regola eviti una ripetizione del caco Novak Djokovic che ha oscurato la preparazione degli Australian Open di questo mese. Un portavoce della F1 ha dichiarato: «La direzione della Formula 1 richiederà che tutto il personale viaggiante sia completamente vaccinato e non concederà esenzioni».

Sebbene sia chiaro che la maggior parte del personale all’interno dei team, F1 e Fia si sta muovendo verso la politica della doppia dose, la decisione porrà un dilemma per coloro che si oppongono alla vaccinazione obbligatoria. Il pilota di auto mediche della Fia Alan van der Merwe, che è salito alla ribalta dopo il suo ruolo nel salvare Romain Grosjean quando la sua auto ha preso fuoco nel Gran Premio di Sakhir nel 2020, ha scelto di non avere il vaccino. La F1 è diventata il primo sport mondiale a riprendersi dopo la pandemia, completando un impressionante calendario di 17 gare nel 2020 e 22 Gran Premi l’anno scorso. Il primo di una stagione da record di 23 round inizia in Bahrain il 20 marzo e si conclude ad Abu Dhabi nove mesi dopo.