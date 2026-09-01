F1: Fontana (Regione Lombardia): «Ci sono tutte le condizioni per un Gp a Monza oltre il 2031»

Il Gran Premio d'Italia di Formula 1 potrà restare all'Autodromo di Monza anche dopo il 2031, ultimo anno previsto dal contratto in corso. "Siamo riusciti a dare una risposta a tutte le richieste della F1 e abbiamo la ragionevole convinzione che nel 2031 ci saranno le condizioni per proseguire con questa avventura. Le preoccupazioni degli ultimi anni penso di potere dire ragionevolmente che sono superate", ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del 97esimo Gran Premio d’Italia di Formula 1, in corso nella sede dell'Aci a Milano. Il contratto per il Gp all'Autodromo Nazionale Monza è appunto in scadenza nel 2031.

Il rinnovo è stato ufficializzato a fine 2024 per sei stagioni, coprendo appunto il periodo dal 2026 al 2031 compreso. "Quello di Monza è speciale, è il Gp più iconico e storico del circuito della Formula 1. Come Regione Lombardia cerchiamo di promuovere tante grandi iniziative perché pensiamo che attraverso i grandi eventi si possa promuovere l’economia, il turismo e la credibilità della nostra regione nel mondo", ha detto Fontana, spiegando che "Monza è storia, leggenda e cuore pulsante del motorsport mondiale". Regione Lombardia "è orgogliosa di sostenere in modo concreto e importante questo evento, che è molto più di una gara, è un volano economico da centinaia di milioni di euro, è promozione del nostro territorio nel mondo, è identità lombarda".