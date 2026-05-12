F1, Ford diventa partner ufficiale dell'Autodromo di Monza. Legame speciale con il “Tempio della Velocità”

Ford diventa Official Automotive Partner dell'Autodromo Nazionale Monza. La partnership, presentata oggi nel 'Tempio della Velocità', sancisce un legame strategico che vedrà il marchio statunitense protagonista nel circuito brianzolo non solo durante il Gran Premio di Formula 1, ma per tutto l'anno con eventi, brandizzazioni di tribune e la fornitura di mezzi di servizio. «L'Autodromo nasce nel 1922 ed è il terzo al mondo, Ford è una delle prime case nate nel mondo», ha ricordato Giuseppe Redaelli, Presidente di Sias-Autodromo di Monza. Per Ford, il ritorno nel circus della F1, dove lavora con Red Bull e Visa Cash App RB per la fornitura delle Powertrains, rappresenta una «palestra fondamentale».

«La Formula 1 è il contesto ideale per poter sperimentare e innovare, portando poi le tecnologie a beneficio dei consumatori», ha spiegato Marco Buraglio, Ad di Ford Italia. «Il ritorno al mondo racing non ha solo un valore di marketing ma un valore concreto - ha aggiunto- Ford vuole recitare un ruolo e chi guiderà il nostro prodotto lo sentirà nelle dinamiche di guida. Monza è una tappa fondamentale, un luogo iconico che ha fatto la storia della velocità". L'accordo prevede una presenza massiccia del brand lungo il tracciato, come spiegato dal Direttore Generale di Ford Italia, Fabrizio Scala, con una intera tribuna brandizzata turante il Gp. Ford fornirà inoltre i mezzi antincendio e le ambulanze in uso al circuito. Buraglio ha ribadito l'attenzione alle normative europee e ai piani di sviluppo per «accompagnare i clienti nella fase di elettrificazione».

Un tema caro anche a Redaelli, che ha lanciato: «i carburanti sintetici sono già stati usati su auto storiche senza problemi. Se ci fosse il carburante neutro sotto il profilo della CO2 avremmo una transizione molto veloce. È qualcosa che ripeto in FIA da anni: la politica deve rivedere le normative, considerando che in Italia l'elettrico copre solo il 15% delle vendite».