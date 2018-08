F1, gemellaggio tra Gp Monza e regata storica di Venezia. Sticchi Damiani: «Unione tra due eccellenze italiane»

VENEZIA - La Regata Storica di Venezia e il Gran Premio di Formula 1 di Monza, che si disputeranno entrambi quest’anno domenica 2 settembre, si sono gemellati. L’atto formale oggi a CàVendramin Calergi con una ‘rossà parcheggiata su una chiatta in Canal Grande circondata dai gondolini, le formula uno del remo. Nell’occasione, sono stati presentati anche i premi in vetro artistico di Murano, offerti dalla Città di Venezia, che saranno utilizzati per le premiazioni di tutte le gare del Gran Premio automobilistico d’Italia.

«La Ferrari e Venezia - ha detto il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani - sono due eccellenze fortemente italiane, che sono note in tutto il mondo e che sicuramente non hanno mai vissuto prima un momento come quello di oggi. Noi volevamo allargare lo spettacolo dell’evento Gran Premio e c’è stata da subito, con Liberty Media, una grande sintonia per far uscire dagli autodromi le macchine e quindi dare la possibilità di ammirarle a tanta gente, perché la Formula 1 deve coinvolgere i territori più vasti possibile».

«Grazie per questa occasione che la città di Venezia ci ha consentito di cogliere, è bello dare questo segnale di una Ferrari sul Canal Grande, il simbolo di un’eccellenza italiana, in una città unica al mondo, due cose fortemente italiane note nel mondo che mai come oggi si fondono in una grande sintesi». ha proseguito Sticchi Damiani durante la presentazione del gemellaggio. Il presidente ha quindi proseguito ricordando Marchionne: «Siamo in un momento in cui la Ferrari ha dimostrato di essere vincente, valorizzando due grandi piloti. Questo è frutto di un lavoro che ha portato a un risultato straordinario merito di Marchionne».