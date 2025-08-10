F1, già sold out il GP Italia a Monza il 7 settembre. Ancora disponibilità per prove libere e qualifiche ufficiali

Sold out per la giornata di domenica 7 settembre in occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 all'Autodromo Nazionale Monza. Ancora disponibili invece i biglietti per venerdì 5 e sabato 6 settembre. «Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto dell'impegno congiunto di tutti coloro che, all'interno di ACI - dice Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia - stanno lavorando con dedizione all'organizzazione di uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti del calendario nazionale e internazionale, non solo motoristico.

La grande affluenza attesa, che con ogni probabilità ci consentirà di superare il record di presenze dello scorso anno, rappresenta un riconoscimento per l'intera Federazione italiana e conferma il ruolo centrale del Gran Premio d'Italia nella storia del motorismo mondiale». Venerdì 5 settembre sarà dedicato alle sessioni di prove libere, che consentiranno a team e piloti del Campionato del Mondo di Formula 1 di lavorare sull'assetto delle monoposto in preparazione alla competizione. Sabato 6, come di consueto, si svolgeranno le qualifiche ufficiali, che definiranno la griglia di partenza per la gara della domenica.