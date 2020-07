F1, Gp Austria: Hamilton e 13 piloti in ginocchio contro il razzismo

Formula 1 in ginocchio contro il razzimo. Come preannunciato dal campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, quasi tutti i piloti del Circus (14 compreso lo stesso Hamilton) si sono inginocchiati sulla griglia di partenza prima del via del Gp d'Austria in segno di protesta contro il razzismo. Tra i piloti che hanno deciso di non mettersi in ginocchio ci sono il ferrarista Leclerc e Verstapen che hanno comunque indossato la maglietta nera con la scritta "end racism" indossata da tutti i driver.

Formula 1, Leclerc: «Sono contro il razzismo, ma non mi metto in ginocchio»