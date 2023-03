F1 GP Bahrain diretta: Verstappen in pole, Leclerc (che parte terzo) costretto a cambiare la batteria

Tutto è pronto per la prima sfida del Mondiale F1. Davanti a tutti, le Red Bull-Honda di Max Verstappen e Sergio Perez, in seconda fila le due Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz. In qualifica, Leclerc, in accordo col team, ha sacrificato l'assalto alla pole per conservare un set di gomme soft per la gara. Una strategia importante che potrebbe permettere al monegasco di andare all'attacco delle due Red Bull. Scelta tradizionale invece, per Sainz. Ma attenzione alla Aston Martin-Mercedes di Fernando Alonso, quinta in griglia, che potrebbe essere il terzo incomodo del Gran Premio, Mercedes permettendo. Lewis Hamilton e George Russell hanno infatti optato, come Alonso e Leclerc, per tenersi un treno di gomme soft in più.

Leclerc, cambio della batteria prima del via

Cambi nella SF-23 prima del via del gp del Barhain. La Ferrari ha infatti sostituito batteria e centralina sulla monoposto di Charles Leclerc, second quanto comunicato dalla Fia: interventi che non comportano alcuna penalità, con il pilota monegasco che sarà in griglia regolarmente in seconda fila, terzo davanti al compagno di scuderia Carlos Sainz. Durante la stagione sono però possibili solo due cambi.