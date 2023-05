GP di Baku: Perez domina il weekend in Azerbaijan, primo podio 2023 per la Ferrari con Leclerc

Dominio Red Bull-Honda nel GP di Baku e di Sergio Perez che ha domato il compagno di squadra Max Verstappen. L'olandese era al comando della gara, ma la chiamata al pit-stop per il cambio gomme non è stata delle migliori per lui perché poco dopo è entrata la safety-car per l'incidente di Nyck De Vries. A quel punto, ne ha approfittato Perez, ritrovatosi in testa dopo il pit-stop effettuato in regime di safety-car. Il messicano ha poi gestito al meglio la corsa fino al traguardo. Verstappen non è mai riuscito ad avvicinare Perez e si è accontentato del secondo posto. Terzo un ottimo Charles Leclerc con la Ferrari. Partito dalla pole, il monegasco è presto stato superato dalle due Red Bull, ma con la safety-car è tornato secondo salvo poi venire passato da Verstappen e terminare a 19" dal vincitore.

Il divario in gara tra Red Bull e Ferrari è ancora enorme benché in qualifica, sul giro secco, la SF-23 e Leclerc riescano a fare la differenza. Quarta posizione per un eccezionale Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes che ha passato Carlos Sainz nella fase seguente alla safety-car. Lo spagnolo della Ferrari ha concluso quinto resistendo nel finale alla Mercedes di Lewis Hamilton. Settima piazza per l'altra Aston Martin affidata a Lance Stroll, a punti anche George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren-Mercedes) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda). Verstappen rimane leader della classifica mondiale, ma con soli 6 punti di vantaggio su Perez, 93 contro 87.

Domenica 30 aprile 2023, gara

1 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 51 giri

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 2"137

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 21"217

4 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 22"024

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 45"491

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 46"145

7 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 51"617

8 - George Russell (Mercedes) - 1'14"240

9 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'20"376

10 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'23"862

11 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'26"501

12 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"623

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'29"729

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'31"332

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'37"794

16 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'40"943

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1 giro

18 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1 giro

Ritirati

Guan Yu Zhou

Nyck De Vries

Il campionato piloti

1.Verstappen 93; 2.Perez 87; 3.Alonso 60; 4.Hamilton 48; 5.Sainz 34; 6.Leclerc, Russell 28; 8.Stroll 27; 9.Norris 10; 10.Hulkenberg 6; 11.Bottas, Ocon, Piastri, Gasly 4; 15.Zhou, Tsunoda 2; 17.Magnussen, Albon 1.

La cronaca

Perez transita sotto la bandiera a scacchi e vince il suo sesto GP in carriera dopo il successo nella gara Sprint. Secondo Verstappen, terzo Leclerc al primo podio stagionale, per lui e per la Ferrari. Quarto Alonso poi Sainz Hamilton Stroll Russell Norris e Tsunoda a punti.

Ai box Ocon per il pit-stop obbligatorio. Riparte con le soft. La speranza di vedere in pista una safety-car per Haas e Alpine non è stata premiata

Pochi km al traguardo, Perez ha 2"5 su Verstappen, Leclerc si tiene stretto il terzo posto davanti ad Alonso Sainz Hamilton Stroll Russell Ocon Norris Tsunoda Piastri Albon Magnussen Gasly Sargeant Hulkenberg Bottas

Ai box Hulkenberg che riparte con le soft

Ai box Russell per montare gomme soft e tentare il giro più veloce che vale un punto. Ora in possesso di Alonso in 1'44"241

Hulkenberg e Ocon, che resiste nono, dovranno comunque fare il pit-stop obbligatorio

Anche Piastri supera Hulkenberg

Hulkenberg è in crisi con le gomme ed è passato da Tsunoda

47° giro - Perez tiene Verstappen a 3"5, Leclerc terzo non viene impensierito da Alonso, a 3"2 da lui

46° giro - Hulkenberg, ancora con le stesse gomme dalla partenza, viene superato da Norris per il decimo posto

La situazione: Perez Verstappen Leclerc Alonso Sainz Hamilton Stroll Russell Ocon Hulkenberg, questi i piloti a punti. Poi, Norris Tsunoda Piastri Albon Magnussen Sargeant Gasly Bottas

Prosegue il duello tra Sainz e Hamilton che favorisce Stroll il quale si sta avvicinando

10 giri all'arrivo - Verstappen diminuisce lo svantaggio su Perez a 2"9

Da segnalare che Ocon e Hulkenberg, partiti con le Pirelli dure, non si sono ancora fermati per il cambio gomme

38° giro - Perez porta a 3"4 il vantaggio su Verstappen

Hamilton non riesce a prendere tutta la scia della Ferrari di Sainz nonostante il DRS

Si ritira ai box la Sauber di Zhou per un problema tecnico

37° giro - Hamilton ha raggiunto Sainz e cercherà l'attacco

Mancano 15 giri al traguardo e forse non sarà necessario fermarsi per un secondo pit-stop

Gara difficile per Bottas che va ai box per la terza volta e monta gomme medie

Rischio per Perez che alla curva 15 tocca il muro esterno con la ruota anteriore destra

33° giro - Perez tiene Verstappen a 2"4, Leclerc è a 17"5 ed ha rimesso a qualche metro in più Alonso, ora a 2"4. Sainz è quinto a 9" da Alonso

32° giro - Leclerc vede Alonso sempre più vicino e minaccioso

30° giro - Verstappen sembra avere qualche problema e lo comunica ai box. Il divario da Perez è salito a 2"3

28° giro - Perez ha portato a 1"8 il vantaggio su Verstappen, Leclerc è crollato a 15"2 ed ha un margine di 2"2 su Alonso

Perez intanto mantiene sempre il comando su Verstappen tenendolo a una distanza di poco sopra il secondo

25° giro - Siamo a metà gara, 51 i giri in programma. In un fazzoletto Ocon Hulkenberg Norris Tsunoda Piastri Albon in lotta per la zona punti

Dalle comunicazioni dei piloti appare chiaro che sarà difficile arrivare al traguardo con le gomme dure montate nella prima parte della corsa, servirà un altro pit-stop?

23° giro - Hamilton si avvicina a Sainz, interessante il duello tra Ocon e Hulkenberg per la nona posizione. Sono gli unici due piloti a non avere cambiato le gomme essendo partiti con le dure

20° giro - Perez +1"3 Verstappen +9" Leclerc +11"8 Alonso +13"3 Sainz +14"5 Hamilton +15"8 Stroll +16"5 Russell +19"9 Ocon +21" Hulkenberg poi Norris Tsunoda Piastri Albon Gasly Magnussen Zhou Sargeant Bottas

19° giro - Dopo aver colpito il muretto e aver rischiato grosso, Stroll commette un altro errore ed Hamilton implacabile lo supera salendo sesto

16° giro - Perez non vuole perdere l'occasione di essere davanti a Verstappen e spinge forte portando il vantaggio a 1"6, Leclerc terzo è a 4"2 poi Alonso Sainz Stroll Hamilton Russell Ocon Hulkenberg Norris Tsunoda Piastri Albon Gasly Zhou Magnussen Sargeant Bottas

15° giro - Hamilton all'attacco supera Hulkenberg Ocon e Russell e sale settimo

14° giro - ripartenza movimentata, Verstappen va subito all'attacco di Leclerc alla curva 3 e lo supera, Sainz viene sorpreso da Alonso che lo passa

13° giro - con la safety-car in pista, Perez Leclerc Verstappen Sainz Alonso Russell Stroll Ocon Hulkenberg Hamilton Norris Tsunoda Piastri Zhou Albon Gasly Magnussen Sargeant Bottas

12° giro - Ai box Perez Leclerc Sainz Alonso Russell Stroll Zhou

Perez comanda il Gran Premio davanti a Leclerc Sainz Alonso Stroll Russell Verstappen Zhou Ocon Hulkenberg Hamilton Norris Tsunoda Piastri Albon Gasly Magnussen (anche lui al pit-stop) Sargeant e Bottas

Ma c'è DeVries fermo dopo un contatto con le barriere e viene chiamata la safety-car

11° giro - Pit-stop per Verstappen che monta le dure

Perez intanto ha avvicinato sensibilmente Verstappen

10° giro - Ai box per il cambio gomme Hamilton che riparte con le Pirelli dure. Anche Norris in pit-lane per le dure

Duello tra i campioni del mondo Hamilton e Alonso per la quinta posizione

9° giro - Pit-stop anche per Tsunoda, Sargeant e Piastri, tutti vanno con gomma dura

8° giro - Pit-stop per Albon che monta gomme dure

8° giro - Verstappen ha 1" di vantaggio su Perez che a sua volta ha 1"3 su Leclerc. Sainz quarto è a 1"9 dal compagno di squadra

7° giro - Pit-stop per Bottas che è stato tamponato leggermente alla curva 2 dopo la partenza da Magnussen. Il finlandese della Sauber ha montato gomme dure

6° giro - Perez riesce a passare Leclerc nello stesso punto in cui Verstappen ha passato la Ferrari

4° giro - Verstappen Leclerc Perez Sainz Hamilton Alonso Stroll Norris Russell Tsunoda Piastri Albon Magnussen Sargeant Gasly Zhou DeVries Bottas Ocon Hulkenberg

3° giro - Verstappen utilizza il DRS sul lungo rettilineo di arrivo e supera facile Leclerc

2° giro - Ancora un buon giro per Leclerc che tiene Verstappen a 6 decimi. Ma ora si può utilizzare il DRS

1° giro - Leclerc riesce a contenere Verstappen sul lungo rettifilo dei box, ma ora l'olandese è molto vicino alla Ferrari

Leclerc parte bene davanti a Verstappen Perez Sainz Hamilton Alonso Stroll Norris Russell Tsunoda

Via al giro di ricognizione

De Vries, Ocon e Hulkenberg scatteranno con le gomme dure. Tutti gli altri con le medie

Sia sulla Alpine di Ocon sia sulla Haas di Hulkenberg sono stati fatti dei cambiamenti a livello delle sospensioni per modificare il set-up delle loro vetture. Per farlo è stato infranto, volutamente, il parco chiuso e di conseguenza dovranno partire dai box

Ocon e Hulkenberg partiranno dalla corsia box

Nessuna minaccia di pioggia, tanto pubblico. Tutto è pronto per la partenza del GP di Baku in Azerbaijan

Il Signore dei Miracoli ci riprova. Dopo il secondo posto della gara Sprint che lo aveva visto partire dalla pole, ma non reggere alla pressione della Red Bull-Honda di Sergio Perez, Charles Leclerc scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Baku grazie ad una magica pole ottenuta nella qualifica vera.

Sprint race a Baku, Leclerc infila la sua Ferrari fra le due Red Bull. Verstapper furioso con Russell

La Ferrari non è ancora all'altezza della Red Bull per quanto riguarda il consumo delle gomme, ma vedremo se la strategia del muretto box guidato da Frederic Vasseur saprà inventarsi qualcosa per cercare di sconfiggere il team inglese. Al fianco di Leclerc parte Max Verstappen, arrabbiato come non mai dopo il contatto con George Russell nella corsa Sprint, e voglioso di chiudere in fretta la pratica Azerbaijan. Ma attenzione anche a Perez, che non vuole perdere punti dal compagno di squadra nella classifica di campionato. Il tracciato di Baku, cittadino, non è facile e bisogna prestare grande attenzione nelle prime curve, strette e spesso teatro di incidenti.