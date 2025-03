F1, Hamilton e Leclerc sul GP di Cina: «Ci abbiamo provato, la vittoria era alla portata»

Doppietta McLaren al Gran Premio di Cina, seconda prova del mondiale di Formula 1. Oscar Piastri ha vinto davanti al compagno di scuderia Lando Norris, terza la Mercedes di George Russel. Quinto posto per la Ferrari di Charles Leclerc (che ha gareggiato con un'ala danneggiata), che ha perso nel finale il duello con la Red Bull di Max Verstaoppen (quarto), sesta quella di Lewis Hamilton.

A margine della corsa entrambi i piloti della Ferrari hanno commentato la gara appena conclusa.

Le parole di Lewis Hamilton

«Ci abbiamo provato, ho faticato a livello di prestazione: la macchina era buona nella sprint. Abbiamo cercato di migliorare ma abbiamo fatto peggio, sia in qualifica e anche di più in gara. Abbiamo tanto da imparare, e poi il pit stop qui è molto lungo».

Il commento di Charles Leclerc

«E' stato tutto molto difficile da gestire: oggi onestamente la vittoria era alla portata, il passo era veramente buono, quello che è successo alla partenza non è colpa di nessuno, ma con quel danno non si poteva fare meglio. Ci siamo toccati con Lewis, per fortuna non è finita lì la gara. Avevo fiducia, abbiamo preso i punti disponibili e guardiamo avanti».

Good points but a tough race for the team in Shanghai 🇨🇳 pic.twitter.com/SJjBGeuKVO — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 23, 2025

Le parole di Frederic Vasseur (Team Principal Ferrari)

«Sicuramente non abbiamo fatto il meglio come prestazione, ma quando perdi metà dell'ala anteriore alla curva uno, è il meglio che puoi fare, ma è andata come è andata, Charles ha fatto un'ottima gara con un gran bel passo, chiaramente c'era il danno, ma con la perdita dell'ala anteriore e del carico aerodinamico era il minimo ed era difficile fare un risultato migliore di questo, con il danno che ha avuto».

