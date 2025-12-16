F1, GP del Portogallo tornerà in calendario nel 2027 e 2028. Portimao sostituirà il Gp d'Olanda

Il circuito di Portimao, in Portogallo, tornerà nel calendario del Mondiale di Formula 1 nel 2027. È stato raggiunto un accordo biennale tra la Formula 1 e l'Autodromo Internacional do Algarve de Portimao, che ospiterà la F1 fino al 2028. Posto nell'estremo sud del Portogallo, il circuito di 4,6 km «offre ai piloti una sfida tecnica con drastici cambi di pendenza, che culminano in una discesa verso l'ultima curva a destra che conduce al rettilineo dei box», ha spiegato la F1 in un comunicato. Non è stata ancora annunciata una data, ma si prevede che il GP del Portogallo sostituisca quello d'Olanda, che si svolge a fine agosto ed è destinato a uscire dal calendario dopo il 2026. L'Autodromo Internacional do Algarve ha debuttato come circuito del Mondiale di F1 nell'ottobre 2020, durante la pandemia di Covid-19, ma è uscito dal calendario nel 2022. Prima di allora, il Portogallo aveva ospitato il suo primo GP a Porto nel 1958, prima di trasferirsi sul circuito di Monsanto (al confine con la Spagna) nel 1959 e poi sul circuito di Estoril, vicino a Lisbona, tra il 1984 e il 1996.