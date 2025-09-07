F1, Gp di Monaco in calendario fino al 2035. L'annuncio a Monza, Domenicali: «Confermata una storica partnership»

Il Gran Premio di Monaco resterà nel calendario della Formula 1 fino al 2025 compreso. confermandosi insieme con Monza come uno degli appuntamenti storici della massima espressione dell'automobilismo. E proprio a margine del Gp d'Italia è arrivato l'annuncio degli organizzatori Formula 1, spiegando che stata firmata l'estensione dell'accordo esistente con l'Automobile Club de Monaco (Acm) che era valido fino alla stagione 2031. «Le strade di Monaco risuonano del rombo della Formula 1 fin dagli albori di questo sport, quindi sono lieto di annunciare l'estensione di questo fantastico evento fino al 2035» - ha dichiarato il presidente e ceo della Formula 1, Stefano Domenicali .

«È una gara iconica, amata da tutti i piloti e gli appassionati, con un'atmosfera unica grazie alla sua location nel Principato più glamour del mondo. Vorrei rivolgere un ringraziamento speciale al principe Alberto II di Monaco, al presidente dell'automobile club di Monaco, Michel Boeri, e a tutti coloro che hanno contribuito a garantire il futuro a lungo termine di questa storica partnership». Il Gp di Monaco, che si disputa sulle strade del Principato, è al secondo posto, dietro al Gp d'Italia a Monza, come presenze storiche nel mondiale, la cui prima edizione risale al 1950, comparendo nel calendario ininterrottamente dal 1955. Disputato tradizionalmente a fine maggio, in concomitanza con la 500 Miglia di Indianapolis, la gara di Montecarlo a partire dal 2026 si svolgerà a inizio giugno.