F1, GP Giappone: prove libere 1. McLaren subito veloce con Norris, Ferrari vicina

Australia, Cina ed ora Giappone. La F1 rimane nell'estremo est del globo terracqueo per affrontare la terza tappa del campionato sul circuito di Suzuka, che ha scritto memorabili pagine della storia del Mondiale. Di proprietà della Honda, Suzuka è assieme all'autodromo belga di Spa quello più iconico, difficile, esaltante, dell'intero calendario.

F1, GP Giappone: Programma, orari e dove vederlo in tv e streaming

Dopo il format Sprint utilizzato a Shanghai, si è tornati a quello tradizionale con tre turni di prove libere, la qualifica e il Gran Premio. Nella prima sessione libera, la McLaren-Mercedes ha subito dettato il passo con Lando Norris. L'inglese all'inizio ha commesso qualche piccolo errore andando anche in ghiaia alla chicane finale. Ma va sottolineato che sono suoi i milgiori primi due settori del tracciato e il tempo finale è di 1'28"549. Stranamente in difficoltà il suo compagno di squadra Oscar Piastri, che non ha sfruttato al meglio le gomme soft ed è risultato soltanto 15esimo.

Il primo turno libero

Buon avvio per la Mercedes che con George Russell è seconda in 1'28"712 mentre Andrea Kimi Antonelli, che non ha mai girato a Suzuka, ha chiuso in una positiva nona posizione. Per lui una passeggiata nella ghiaia del tornantino, la curva 11. Positivo anche l'inizio del fine settimana giapponese per la Ferrari, terza e quarta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, il quale ha accusato un accentuato sottosterzo.

Tutti gli occhi però, erano rivolti alla Red Bull-Honda. Non solo per la livrea bianca, in omaggio al costruttore giapponese, che la rende simile alla cugina Racing Bulls, ma per la prima volta di Yuki Tsunoda. Il giapponese strappato al team di Feenza nel quale è stato retrocesso Liam Lawson, ha cominciato molto bene. Max Verstappen ha concluso in quinta posizione in 1'29"065 mentre Tsunoda gli è finito subito alle spalle in 1'29"172 definendo interessante il comportamento della sua RB21. Al contrario, l'olandese ha sottolineato come le reazioni della monoposto fossero strane.

Le prestazioni

Fernando Alonso ha portato la Aston Martin-Mercedes in settima posizione, ma non sarà facile per il team inglese rimanere in top 10 considerando le precedenti prestazioni. Lance Stroll non ha fatto meglio del 16esimo crono. Bene il rookie Isack Hadjar, che si è infilato in ottava posizione con la Racing Bulls-Honda, mentre il suo nuovo compagno di squadra Lawson è 13esimo. Sempre meglio delle ultime posizioni in cui navigava con la Red Bull.

Decima e undicesima la Williams con Carlos Sainz e Alexander Albon divisi da 59 millesimi. Curiosamente, Sainz quando ha effettuato il primo ingresso in corsia box, ha saltato la postazione della squadra, che è la prima, pensando che fosse l'ultima come a Shanghai. E così è tornato in pista compiendo un altro giro. L'Alpine-Renault in questa sessione ha utilizzato Ryo Hirakawa al posto di Jack Doohan. Il giapponese, che aveva già provato per McLaren ed Haas, si è ben comportato segnando il 12esimo tempo davanti a Pierre Gasly, 14esimo.

Prove non facili per la Sauber-Ferrari e la Haas-Ferrari. Quest'ultima, a Shanghai ha portato entrambi i suoi piloti, Esteban Ocon e Oliver Bearman in zona punti dopo il disastroso weekend di Melbourne. Ma come aveva spiegato il team principal Ayao Komatsu, la VF-25 soffre le curve veloci e i rapidi cambi di direzione, come accaduto in Australia. Suzuka presenta le stesse dinamiche, al contrario del circuito cinese.

Venerdì 4 aprile 2025, libere 1



1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'28"549 - 24 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'28"712 - 28

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"965 - 26

4 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'29"051 - 25

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'29"065 - 23

6 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'29"172 - 25

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"222 - 25

8 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'29"225 - 28

9 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'29"284 - 28

10 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'29"333 - 28

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'29"392 - 25

12 - Ryo Hirakawa (Alpine-Renault) - 1'29"394 - 24

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'29"536 - 28

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'29"547 - 23

15 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'29"708 - 25

16 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"758 - 25

17 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'30"023 - 21

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'30"077 - 17

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'30"123 - 21

20 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'30"147 - 26