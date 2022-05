F1, GP Miami: per bookie Verstappen favorito su Leclerc, La vittoria dell’olandese quotata da 1,95 a 2,40. Per il monegasco tra 2,36 e 2,45

MIAMI - I tre rettilinei dell’International Autodrome spingono la Red Bull e Max Verstappen nelle scommesse sul Gp di Miami, in programma domenica per la prima volta sul circuito della principale città della Florida. L’avvincente duello con Charles Leclerc riprenderà dopo la vittoria a Imola e per i bookmaker l’olandese partirà ancora una volta favorito: il primo posto va dall’1,95 su Planetwin365 al 2,40 di 888sport.it, con il pilota della Ferrari che insegue a una quota compresa tra 2,36 e 2,45.

Dopo due ritiri consecutivi, va invece in cerca di riscatto Carlos Sainz: primo obiettivo dello spagnolo è il podio, in quota a 2,08, mentre per il successo a sorpresa l’offerta sale a 12,00. Stessa valutazione anche per l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, che però è avanti per il piazzamento nella top 3 (a 1,88). È invece ancora lontano Lewis Hamilton: sul tabellone del vincente il pilota Mercedes è addirittura a 40,00, mentre per il podio le chance sono a 5,10, testa a testa con il compagno di squadra George Russell (5,75) e alla pari con Lando Norris, a sorpresa terzo con la McLaren sempre nel Gp di Imola.