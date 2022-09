F1, GP Olanda, la diretta: Verstappen parte bene davanti a Leclerc e Sainz

Gran primo giro di Ocon che ha guadagnato diverse posizioni

Uscita di pista di Magnussen che urta leggermente le barriere ma riesce a tornare in pista

2° giro - Verstappen ha già 7 decimi di vantaggio su Leclerc e 1"3 su Sainz. Quarto è Hamilton davanti a Perez Norris che ha passato Russell al via, poi Stroll Ocon Schumacher Tsunoda Gasly Alonso Zhou Albon Ricciardo Vettel Bottas Latifi Magnussen

Partenza perfetta di Verstappen che precede Leclerc e Hamilton, tra i due un leggero contatto alla prima curva

Iniziato il giro di ricognizione tra ali di folla arancione

Con le gomme medie partono Hamilton Russell Norris Schumacher Albon e Magnussen. Tutti gli altri sono con le gomme soft

Cinque minuti al via del Gran Premo di Olanda. Verstappen sfoggia un casco con i colori che aveva il padre Jos quando correva in F1 nella metà degli anni Novanta

Come ha detto sabato il numero 1 di Liberty Media, Stefano Domenicali, la F1 del dopo Covid sta attraversando un periodo eccezionale per quanto riguarda l'affluenza del pubblico nei vari circuiti del Mondiale. Un interesse sempre maggiore, un coinvolgimento dei giovani come mai prima era accaduto negli ultimi anni.

E in Olanda, la terra di Max Verstappen, il calore dei tifosi è impressionante come lo sarà il prossimo weekend a Monza per il GP d'Italia. Dalla pole scatterà la Red Bull-Honda di Verstappen, ma subito dietro ci sono le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che non vedono l'ora di sgambettare il campione del mondo e provare a vincere proprio davanti al suo pubblico.

Gp Olanda, super pole di Verstappen: secondo Leclerc a 21 millesimi, terzo Sainz

Le due F1-75 hanno velocemente cancellato la debacle di Spa e sul tracciato di Zandvoort hanno dimostrato di avere il passo della Red Bull. Ma attenzione anche a Lewis Hamilton, con una Mercedes che, come la Ferrari, in Olanda ha trovato il giusto passo e soltanto il testacoda in qualifica di Sergio Perez gli ha impedito di puntare al terzo tempo. Sarà battaglia, come sempre, su un circuito non facile con le sue curve ondulate e la "Parabolica" che porta sul rettilineo di arrivo che permetterà di prendere la scia dell'avversario davanti e tentare il sorpasso alla curva 1.