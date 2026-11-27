Come nel primo turno libero, Andrea Kimi Antonelli ha messo il timbro anche nella seconda sessione del venerdì. Ma questa volta, al secondo posto si è piazzata l'altra Mercedes con George Russell. Antonelli ha concluso col tempo di 1'23"077, Russell ha siglato il crono di 1'23"204. Dominio del team di Toto Wolff quindi, vedremo se riusciranno a mantenere questo vantaggio anche in qualifica.

Il vantaggio della Mercedes sul terzo classificato è di 0"445. Trattasi del campione del mondo uscente Lando Norris con la McLaren-Mercedes, team che ha fatto suo anche il quarto posto con Oscar Piastri, che sembra essere tornato sui livelli della prima metà del 2025.

Due Mercedes, due McLaren e... due Red Bull-Ford. Max Verstappen ha preceduto il compagno di squadra Isack Hadjar, ma attenzione alle due RB22. Il team diretto da Laurent Mekies ci ha abituato a repentini cambi di rotta tra il venerdì e il sabato.

Cosa che invece, non sempre riesce alla Ferrari, solo settima e ottava con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco ha danneggiato il fondo della sua vettura dopo un testacoda che lo ha portato fuori pista, l'inglese si è fermato nel finale per la perdita di potenza del suo motore.

Nella bagarre per la quinta posizione tra le squadre, si è fatta valere la Racing Bulls che ha centrato la top 10 con entrambi i suoi piloti. Da segnalare l'uscita di pista di PIerre Gasly con l'Alpine-Mercedes che poi non ha proseguito la sessione.

Venerdì 27 novembre 2026, libere 2

1 . Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'23"077 - 29 giri

2 - George Russell (Mercedes) - 1'23"204 - 32

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'23"522 - 30

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'23"549 - 30

5 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'23"576 - 30

6 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'23"583 - 32

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'24"099 - 21

8 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'24"216 - 24

9 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'24"425 - 32

10 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'24"547 - 33

11 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'24"614 - 34

12 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'24"764 - 14

13 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'24"871 - 25

14 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'25"276 - 32

15 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'25"733 - 31

16 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'25"839 - 30

17 - Rafael Camara (Haas-Ferrari) - 1'25"962 - 32

18 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'25"996 - 34

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'26"046 - 27

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'26"648 - 15

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'27"394 - 29

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'27"511 - 27