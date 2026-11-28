Che beffa per Andrea Kimi Antonelli. Sempre davanti nei tre turni liberi, in qualifica il neo campione del mondo è stato costantemente battuto nelle tre frazioni. E in quella decisiva, Russell ha conquistato la sesta pole stagionale, la 13esima in carriera battendo Antonelli di 0"128. Un Antonelli nervoso appena rientrato ai box, in quanto non ha gradito di essere stato spedito in pista, nel secondo e decisivo push, come primo e non come ultimo come voleva. Tanto che il team principal Toto Wolff gli ha dato ragione.

Ovviamente, non è detto che nella circostanza richiesta dal bolognese avrebbe potuto fare meglio di Russell. L'inglese ha chiuso al comando il Q1 con il tempo di 1'22"557, Antonelli secondo in 1'22"708. Nel Q2, Ancora Russell leader in 1'22"079, poi Isack Hadjar con 1'22"344 e Antonelli terzo in 1'22"373. Nel Q3, Russell nel primo tentativo ha subito segnato il primo crono in 1'21"695 mentre Antonelli si è fermato sul crono di 1'21"870. Più lontani gli altri, con Lando Norris terzo con la McLaren-Mercedes in 1'22"292. Ed ecco il giro decisivo con Russell che non è riuscito a migliorarsi, rimanendo quindi sul tempo di 1'21"695.

Antonelli invece, si è migliorato, ma di poco terminando con 1'21"823. Russell ha fatto suoi i migliori primi due settori (30"098 e 27"514, Antonelli 30"145 e 27"668) nel tratto finale invece il record è stato di Andrea Kimi con 23"963 mentre Russell ha realizzato il settore in 24"008. Mercedes imprendibile per gli avversari, come già visto nelle prove libere. Norris, con 1'22"175, non è riuscito ad accorciare il divario dalle due W17, rimasto sul mezzo secondo, precisamente 0"480. La McLaren-Mercedes si è impadronita della seconda fila in quanto Oscar Piastri ha concluso quarto in 1'22"245.

Come nel secondo turno, la classifica dei primi è a "pacchetti". Due Mercedes, due McLaren, ed ecco che in terza fila ci saranno le due Red Bull-Ford. Hadjar ha avuto il merito di battere il compagno Max Verstappen, 41 centesimi la differenza. Verstappen è a 0"637 da Russell, questa volta la Red Bull non è riuscita, come accaduto in diverse occasioni, a ribaltare la situazione.

La prima Ferrari è settima con Charles Leclerc, ma il distacco dalla Mercedes è pesantissimo: 1"260. Se a Las Vegas la scusa era riposta nelle basse temperature (13 gradi) per cui si faticava a scaldare le gomme, a Losail nel momento della qualifica vi erano 26 gradi, eppure... Lewis Hamilton è anche stato preceduto dalla Racing Bulls-Ford di Arvid Lindblad e il distacco dal vertice per lui è di 1"413.

Applausi invece, per la squadra di Faenza, ottava con Lindblad e decima con Liam Lawson. Si prevede in gara una battaglia tra Emilia e Romagna, ovvero Maranello (Ferrari) e Racing Bulls (Faenza). Chi l'avrebbe mai detto... Guardando agli altri, per poco non è entrato in Q3 un brillante Oliver Bearman, 11esimo con la Haas-Ferrari precedendo l'Alpine-Mercedes di Pierre Gasly e la prima Audi, quella di Gabriel Bortoleto.

Come al solito invece, sprofondo per la Williams-Mercedes, subito eliminata nel Q1 con entrambe le monoposto. Niente da fare ancora una volta per la Aston Martin-Honda, mai cresciuta come ci si aspettava nel corso della stagione, e per la sempre ultima Cadillac-Ferrari.

Sabato 28 novembre 2026, qualifica

1 - George Russell (Mercedes) - 1'21"695 - Q3

2 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'21"823 - Q3

3 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'22"175 - Q3

4 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'22"245 - Q3

5 - Isack Hadjar (Red Bull-Ford) - 1'22"291 - Q3

6 - Max Verstappen (Red Bull-Ford) - 1'22"332 - Q3

7 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'22"955 - Q3

8 - Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford) - 1'23"032 - Q3

9 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'23"108 - Q3

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Ford) - 1'23"134 - Q3

11 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'23"367 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpine-Mercedes) - 1'23"568 - Q2

13 - Gabriel Bortoleto (Audi) - 1'23"654 - Q2

14 - Franco Colapinto (Alpine-Mercedes) - 1'23"659 - Q2

15 - Rafael Camara (Haas-Ferrari) - 1'23"863 - Q2

16 - Nico Hulkenberg (Audi) - 1'23"899 - Q2

17 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'24"370 - Q1

18 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'24"552 - Q1

19 - Fernando Alonso (Aston Martin-Honda) - 1'24"710 - Q1

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - 1'25"250 - Q1

21 - Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari) - 1'25"363 - Q1

22 - Sergio Perez (Cadillac-Ferrari) - 1'25"799 - Q1