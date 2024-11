F1, Greg Maffei si dimetterà alla fine del 2024 dal ruolo di Ceo di Liberty Media

Il Ceo di Liberty Media Greg Maffei si dimetterà dai suoi ruoli alla fine del 2024. La società americana, che ha assunto il controllo della Formula Uno nel 2017, ha annunciato che Maffei si dimetterà dopo la scadenza del suo contratto alla fine dell'anno. Il presidente John Malone diventerà Ceo ad interim, mentre Maffei fungerà da consulente senior dal 1° gennaio 2025 per «supportare la transizione del management». Maffei ha affermato in una dichiarazione pubblicata sul sito web di Liberty Media: «I quasi 20 anni che ho trascorso al timone di Liberty Media sono stati incredibilmente gratificanti, stimolanti e infinitamente ricchi di eventi. Mi è piaciuto molto lavorare e imparare da John, dal nostro consiglio, dai team di gestione di Liberty e da tutta la famiglia di aziende e dai nostri azionisti».

Malone ha aggiunto: «A nome del consiglio di Liberty Media, vorrei ringraziare Greg per la sua leadership, creatività e dedizione. Da quando è entrato a far parte di Liberty Media nel 2005, Greg è stato in prima linea nell'entusiasmante evoluzione del ciclo di vita di Liberty. Ha ampliato la nostra base patrimoniale e reso l'azienda migliore e più preziosa per gli azionisti, supervisionando nel frattempo fino a cinque diverse società pubbliche contemporaneamente. Auguro a Greg un successo continuo mentre intraprende il suo prossimo capitolo e apprezzo il suo continuo supporto come consulente».