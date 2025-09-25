F1, Grosjean torna al volante di una Haas dopo l'incidente in Bahrain del 2020. Guiderà la VF-23 al Mugello

L'ex pilota di Formula 1 Romain Grosjean guiderà una monoposto per la prima volta dopo il drammatico incidente al Gran Premio del Bahrain 2020, ha dichiarato la sua ex squadra, la Haas, su X. Guiderà la VF-23, utilizzata dalla Haas nella stagione 2023, durante un test sul circuito del Mugello, in Italia, venerdì. «Dire che sono emozionato di tornare al volante di una monoposto di Formula 1 sarebbe naturalmente un eufemismo. Non riesco davvero a credere che siano passati quasi cinque anni, ma tornare e fare questa uscita con la mia vecchia squadra è davvero qualcosa di speciale», ha detto Grosjean.

«I miei figli avevano disegnato il mio casco per quello che doveva essere il mio ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi nel 2020: finalmente venerdì potrò provarlo su una monoposto di Formula 1». Grosjean ha sfondato le barriere durante il primo giro del Gp del Bahrain 2020 e la sua monoposto è stata avvolta dalle fiamme dopo essersi spezzata in due. In una delle scene più drammatiche nella storia della F1, Grosjean è riuscito a uscire dall'auto senza aiuto dopo 28 secondi ed è stato aiutato ad allontanarsi dal luogo dell'incidente da due delegati medici. Ha riportato gravi ustioni a entrambe le mani e ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico.

All'epoca, Grosjean era già stato informato che il suo contratto con la Haas non sarebbe stato prolungato e, poiché aveva saltato gli ultimi due eventi del 2020, il Gp del Bahrain è stata la sua ultima gara di F1. «Sono assolutamente entusiasta di dare il benvenuto a Romain Grosjean su una monoposto di Formula 1 per la prima volta in cinque anni, ma sono particolarmente orgoglioso che torni a bordo di una delle nostre monoposto: è più che giusto», ha dichiarato il team principal della Haas, Ayao Komatsu.