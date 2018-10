F1, Hamilton: «Arrivo di Mick Schumacher nel circus sarebbe positivo»

AUSTIN - «Non penso che sia un peso per lui il cognome che porta. È figlio di uno dei più grandi piloti della storia ma è un ragazzo in gamba, sta facendo bene e se arrivasse in F1 sarebbe positivo per il nostro sport». Il campione del mondo Lewis Hamilton si esprime così sul possibile approdo in F1 di Mick Schumacher, figlio del sette volte iridato Michael e fresco campione europeo di F3. «Non lo conosco, leggo i suoi risultati e sembra un gran talento ma non dobbiamo mettergli troppa pressione», aggiunge Hamilton in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gp degli Stati Uniti.