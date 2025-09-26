Ferrari, Hamilton in ansia per la salute del cane Roscoe salta test Pirelli al Mugello

Lewis Hamilton ha annullato la sua partecipazione ai test Pirelli in programma oggi al Mugello. Il motivo, anche se non ufficiale, è riconducibile alle condizioni di salute critiche del suo cane, Roscoe, diventato la mascotte del paddock: il campione britannico della Ferrari non manca mai infatti di farsi vedere ai gp in compagnia dell'animale, ormai dodicenne. Tempo fa Hamilton aveva raccontato a ESPN che Roscoe aveva la polmonite e in questi ultimi giorni in una storia su Instagram ha mostrato il cane sofferente, dicendo che le condizioni erano peggiorate.

«Sono state ore terribili, tenete Roscoe nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere», ha scritto postando la foto di Roscoe. Hamilton così non sarà sul circuito toscano e al suo posto la Ferrari dovrebbe mandare in pista il pilota di riserva Guanyu Zhou. Hamilton che, ha posato di recente con il suo Roscoe per la copertina della rivista L'Équipe, ha adottato l'amico a quattro zampe nel 2013 e da allora sono inseparabili.