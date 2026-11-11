F1: Hamilton in visita al valico egiziano della Striscia di Gaza. Lewis si è informato sulle modalità di invio degli aiuti

Il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, ha fatto visita oggi al valico di frontiera egiziano di Rafah, dove ha incontrato operatori umanitari che prestano servizio nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra con Israele; a renderlo noto è il governo egiziano. «Il governatore del Sinai del Nord, Khaled Megawer, ha accompagnato Lewis Hamilton in una visita al valico di frontiera terrestre di Rafah per mostrargli gli sforzi compiuti dall'Egitto a sostegno» dei palestinesi di Gaza, si legge in un comunicato del governo.

In un video diffuso dall'ufficio di Megawer, si mostra il pilota britannico, sette volte campione del mondo, mentre parla con alcuni operatori umanitari e si informa sulle modalità di invio degli aiuti a Gaza, dove questa settimana forti piogge hanno spazzato via decine di migliaia di tende, causando la morte di cinque persone, tra cui tre bambini.