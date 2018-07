F1, Hamilton rinnova con la Mercedes fino al 2020. Pilota britannico con le frecce d’argento dal 2013

STOCCARDA - Lewis Hamilton e la Mercedes insieme fino al 2020: la casa tedesca ha annunciato oggi il rinnovo per altri due anni con il pilota britannico. «Da quando è arrivato in Mercedes nel 2013 -è sottolineato in una nota- Hamilton ha vinto 3 mondiali (un altro lo ha vinto con la McLaren) e 44 GP. Entro la fine del 2020 avrà trascorso 8 stagioni in Mercedes, il suo periodo più lungo con una sola squadra nello sport. Con 65 vittorie in F1, Hamilton è al 2/o posto nella classifica di tutti i tempi dietro a Michael Schumacher che ne ha vinti 91».

«Il rinnovo del mio contratto è stata una formalità. Da quando io e Toto Wolff ci siamo seduti a parlare durante l’inverno. È un bene mettere nero su bianco e andare avanti insieme». È il commento al rinnovo per altre due stagioni del contratto che lo lega alla Mercedes di Lewis Hamilton. «Faccio parte della famiglia Mercedes da 20 anni e non sono mai stato più felice all’interno di un team. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda sia in pista che fuori, e non vedo l’ora di vincere ancora di più in futuro e di illuminare ancora di più la stella a tre punte», prosegue il pilota britannico. Opinione condivisa dal team principal Mercedes Toto Wolff.

«Siamo stati d’accordo con Lewis fin da subito sul rinnovo, ovviamente ci sono state mille speculazioni e interessi intorno al processo e quindi abbiamo deciso di porre fine alle discussioni annunciando la firma. Di Hamilton non posso aggiungere molto, è uno dei piloti più forti di sempre e i suoi record parlano per lui, ma quello che mi piace di più nel lavorarci insieme è conoscere l’uomo sotto il casco, sempre spinto ad auto-migliorarsi. Sono fiducioso che insieme scriveremo altri incredibili capitoli della nostra storia».