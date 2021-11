Clamoroso a San Paolo: Hamilton e Verstappen sotto inchiesta e a rischio penalizzazione

Finale di campionato thrilling a San Paolo. I due grandi contendenti per il titolo sono finiti sotto inchiesta dopo la qualifica. Cosa è accaduto? Partiamo da Lewis Hamilton. Jo Bauer, delegato tecnico FIA, ha rilevato una irregolarità sull'ala mobile posteriore della Mercedes, di fatto il DRS. Questa non risponde alla distanza massima richiesta tra le paratie, che è di 85 millimetri. I tecnici di Toto Wolff dovranno spiegare tale anomalia e se la loro tesi non sarà convincente, Hamilton rischia di essere squalificato e di conseguenza dovrà partire dall'ultima fila nella Sprint Race.

E Verstappen? Le immagini televisive hanno evidenziato che il pilota olandese, dopo la qualifica, forse ha toccato l'ala posteriore della Mercedes di Hamilton. Se fosse così, si tratta di una violazione dell'articolo 2.5.1 del codice sportivo internazionale della FIA, che recita: "All'interno del parco chiuso, solo gli ufficiali di gara assegnati possono entrare. Nessuna operazione, controllo, messa a punto o riparazione è consentita se non autorizzata dagli stessi ufficiali di gara o dal regolamento in vigore".