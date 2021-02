F1, il Circus congela lo sviluppo dei motori tra il 2022 e il 2025. Proposta approvata all'unanimità da tutti i team

ROMA - La F1 ha ratificato la fine dello sviluppo dei motori dall'inizio del 2022 fino al cambiamento normativo per le unità di potenza avanzate previsto per il 2025. Lo hanno annunciato i proprietari della Formula 1 e la Fia. "La proposta è stata approvata all'unanimità da tutti i team e dai produttori di motori" in una riunione della Commissione FIA ;;F1.

L'operazione 'congelamento' è volta anche ad anticipare di un anno le nuove regole sulle motorizzazioni, inizialmente fissate per il 2026. La FIA ha descritto la decisione, che è stata concordata all'unanimità nella riunione odierna, come uno "sviluppo significativo per lo sport che riflette l'unità e lo spirito di collaborazione tra FIA, Formula 1 e le squadre".

È stato istituito un gruppo di lavoro per stilare le nuove normative insieme agli attuali motoristi, ai fornitori di carburante e ai potenziali nuovi costruttori interessati ad un ingresso nel prossimo futuro. Sono stati fissati cinque obiettivi fondamentali: la tecnologia deve essere sostenibile e includere una fonte di carburante completamente green, ridurre i costi, essere attraente per i nuovi costruttori e rispecchiare un design "potente ed emotivo".