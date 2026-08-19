F1, il Circus riparte dall'Olanda. Ferrari d'assalto, Vasseur: «Fare bene da subito». Hadjar infortunato, al suo posto correrà Lawson

Il weekend in Olanda che apre la seconda parte della stagione della Formula 1 mette in palio con la gara sprint un bel gruzzoletto di punti e in Ferrari sono decisi a cogliere l'occasione. Le Rosse arriveranno a Zandvoort con qualche novità soprattutto aerodinamica e con la voglia di cambiare da subito il verso di un campionato finora targato Mercedes, anche se il formato sprint, come ha sottolineato il team principal, Frederic Vasseur, non darà spazio a distrazioni, obbligando «a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri». «Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata nella seconda parte della stagione, ma il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi», le dichiarazioni del manager riportate dalla Scuderia.

Testa bassa e pedalare, dice in sostanza Vasseur, ma è inevitabile che domenica sera verrà data più di un'occhiata alle classifiche, che attualmente vedono Kimi Antonelli primo con 50 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e le Mercedes a +72 sulle Rosse. «Avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della qualifica sprint, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri - ha ribadito il team principal -. Zandvoort è una pista impegnativa per i piloti e le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo ogni opportunità che si presenterà". Sulla carta, Zandvoort è un circuito non ostico alla Ferrari, ma finora tante pseudo certezze si sono rivelate non corrette alla prova dei fatti e per questo anche gli stessi protagonisti sono molto prudenti nell'esporsi con qualche previsione.

Sul circuito di casa di Max Verstappen, che avrà dalla sua le decine di migliaia di spettatori attesi per il weekend, la Red Bull non potrà schierare l'altro pilota della scuderia, Isack Hadjar, che a causa di un infortunio ad un polso sarà sostituito dal neozelandese Liam Lawson, 'prelevato' per l'occasione dalla Racing Bulls. Intanto, l'ex ferrarista Carlos Sainz ha deciso di puntare tutto sulla Williams firmando un prolungamento di contratto pluriennale con il team inglese, mettendo così a tacere le speculazioni sul suo futuro, appena 24 ore dopo la conferma di Alex Albon per la stagione 2027. «Credo nelle persone che compongono questa squadra, sia in fabbrica che in pista, e negli investimenti e nel duro lavoro che vengono svolti dietro le quinte. Abbiamo quello che serve per cambiare le cose insieme», ha commentato Sainz, che finora ha avuto una stagione deludente, senza andare mai a punti nelle ultime sei gare.

Nel fine settimana Isack Hadjar non scenderà in pista nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1 a causa di un infortunio al polso e sarà sostituito dal neozelandese Liam Lawson, ha annunciato il team Red Bull. «Isack Hadjar ha subito un infortunio al polso durante una sessione di prove che gli impedirà di correre a Zandvoort» da venerdì a domenica, ha dichiarato il team austriaco su X. «Diamo il bentornato a Liam Lawson che lo sostituirà", hanno aggiunto, riferendosi al pilota del team gemello Racing Bulls.