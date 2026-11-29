Kimi Antonelli continua a dettare legge in Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes ha firmato una prestazione maiuscola nel Gran Premio del Qatar in notturna, cogliendo il decimo successo in carriera al termine di una gara gestita con autorità dopo aver preso la testa a metà corsa. Alle sue spalle ha chiuso George Russell, secondo ma rallentato da una perdita di carico aerodinamico dovuta a un detrito in pista, mentre sul terzo gradino del podio è salita la McLaren di Oscar Piastri.

La corsa di Lusail ha cambiato volto intorno a metà distanza, quando un detrito ha danneggiato il pacchetto aerodinamico della Mercedes di Russell, permettendo ad Antonelli di portarsi al comando e impostare un ritmo insostenibile per gli inseguitori fino alla bandiera a scacchi.

Alle spalle dei primi tre hanno concluso: 4° Max Verstappen (Red Bull), 5° Lando Norris (McLaren), 6° Lewis Hamilton (Ferrari), 7° Charles Leclerc (Ferrari), 8° Isack Hadjar (Red Bull), 9° Liam Lawson (Racing Bulls, unico pilota del team al traguardo), 10° Gabriel Bortoleto (Audi).

A una decina di giri dal termine, via radio, Antonelli ha proposto al muretto Mercedes di cedere la prima posizione a Russell per compensarlo dell'inconveniente subito; il team ha però ringraziato il campione del mondo confermando l'assetto della corsa, vista anche l'ampia distanza tra i due alfieri delle Frecce d'Argento.

Ferrari ancora lontana dal vertice. Resta amaro il bilancio per la Ferrari, mai realmente in lotta per i piazzamenti che contano in un finale di stagione complesso per Maranello. La SF-26 ha pagato anche la rapida conclusione del regime di Virtual Safety Car, che ha impedito a Hamilton e Leclerc di completare il primo dei due pit stop previsti senza perdere terreno.

Nel corso della gara, Leclerc ha inoltre subito un pit stop prolungato per un intoppo nella sostituzione della ruota posteriore destra. Nel finale il monegasco si è trovato alle spalle di Hamilton con la possibilità di attaccare, ha chiesto indicazioni al box e ha poi rinunciato all'affondo dopo l'ordine di mantenere le posizioni.

Le parole di Antonelli. «La macchina oggi è stata irreale, il passo era incredibile. Specialmente dopo il secondo pit stop, quando viaggiavo in aria pulita. Oggi è stato un piacere guidare, credo si sia trattato della miglior macchina dell'intera stagione. Sono fiero del lavoro che abbiamo fatto nell'arco di tutto l'anno, soprattutto da quando abbiamo introdotto l'ultimo pacchetto di aggiornamenti. Mi dispiace per George, senza il suo problema sarebbe stata una bella battaglia tra noi due in gara. Nel finale ho dato la mia disponibilità a lasciarlo vincere perché come team stiamo cercando di aiutarlo a chiudere più avanti possibile nella classifica piloti. Via radio però mi hanno detto che andava bene così e allora ho tirato dritto fino al traguardo».

A celebrare il traguardo è intervenuto anche il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, sottolineando il peso storico del risultato: «10 e lode per Kimi. Dieci, come le vittorie in questa stagione storica che lo hanno incoronato campione del mondo, e la lode perché nessun pilota italiano è mai riuscito a un simile record. Quattro leggende della Formula 1 hanno compiuto tale impresa: Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen».