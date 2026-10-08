F1, l'ex Team Principal Christian Horner ottiene oltre 79 milioni di euro di risarcimento da Red Bull

Christian Horner ha ricevuto da Red Bull un risarcimento di circa 79 milioni di euro dopo il licenziamento dello scorso anno. È quanto emerge dal rapporto finanziario della società, che indica 67 milioni di sterline come «risarcimento per perdita dell'incarico». L'ex team principal, 52 anni, ha chiuso così dopo vent'anni la sua esperienza alla guida della scuderia di Formula 1, durante la quale Red Bull ha conquistato otto titoli mondiali piloti e sei costruttori.

Horner aveva ancora sei anni di contratto al momento del licenziamento, arrivato dopo il calo dei risultati in pista e le tensioni interne alla squadra. Al risarcimento si aggiungono poco più di nove milioni di sterline di retribuzione, circa 10,6 milioni di euro, e 10 mila sterline di contributi pensionistici. Il totale versato nel 2025 al dirigente ammonta così a 76,027 milioni di sterline, pari a circa 89,6 milioni di euro. Red Bull - scrive oggi il tabloid Sun - ha preferito non commentare i dati.