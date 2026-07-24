Gp Ungheria, Ferrari d'assalto sul circuito amico, ma Hamilton frena: «Mercedes davanti»

Sarà una Ferrari d'assalto quella in pista nel prossimo weekend della Formula 1. Sull'Hungaroring, a pochi chilometri da Budapest, le Rosse potranno sfruttare al massimo le loro qualità aerodinamiche su un tracciato dove sarà importantissimo azzeccare tutto in qualifica visto che i sorpassi in gara sono quasi impossibili, come a Montecarlo. «Sulla carta l'Hungaroring - ha assicurato il team principal del Cavallino Rampante. Fred Vasseur - potrebbe adattarsi un po' meglio alle caratteristiche della vettura ma questo da solo non garantisce nulla». Previsioni positive sulla Ross, ma Lewis Hamilton fa pretattica: «Direi che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco. Ci sono solo piccoli dettagli differenti. La Mercedes credo rimanga la squadra da battere - ha aggiunto il sette volte campione del mondo - hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono velocità elevata. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana».

Una nuova sfida tra Ferrari e Mercedes che vede il Mondiale di Formula 1 pronto ad affrontare l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva su un circuito di 4.381 metri tra i più tecnici dell'intero calendario, dove la scuderia di Maranello arriva dopo aver raccolto segnali incoraggianti negli ultimi due Gp, confermando i progressi mostrati nelle gare più recenti. Per le sue caratteristiche l'Hungaroring viene spesso paragonato a un kartodromo in scala maggiore: precisione, ritmo e continuità sono qualità indispensabili per essere competitivi e allo stesso tempo Budapest è tradizionalmente uno degli appuntamenti più impegnativi dell'anno anche dal punto di vista climatico. Le elevate temperature di aria e asfalto mettono a dura prova vettura e pneumatici. Per ottenere la migliore prestazione sarà fondamentale trovare il giusto compromesso tra bilanciamento per il giro singolo e gestione degli pneumatici sulla lunga distanza.

Un Gran Premio dove oltre alla Ferrari si attende progressi anche l'Aston Martina finora molto deludente: «Cosa mi aspetto dalla macchina aggiornata? Io non ho dubbi - ammette Fernando Alonso nella conferenza stampa Fia del giovedì - sul fatto che Newey produrrà la macchina migliore della griglia prima o poi. Certo, vorrei vedere i primi passi avanti da questo pacchetto, poi servirà tempo anche sul piano del motore Honda. Stiamo lavorando tutti assieme per risolvere i problemi. Forse le prossime due gare daranno risposte, ma io sono sereno e mi sento veloce e 'fresco', guardando avanti e a ciò che sarà la macchina in futuro. Certo, nell'abitacolo non ho più l'adrenalina che c'era una volta. Ma non è una questione del mio team, è la Formula 1 che deve darmela». Poi Alonso festeggia a Budapest la sua Spagna campione del mondo: «Ho visto la finale del Mondiale e me la sono goduta. Gli spagnoli stanno avendo tante soddisfazioni, anche con il calcio femminile - sottolinea l'asturiano - Il calcio unisce ed è stato bello vedere la festa a Madrid come quella a Barcellona sotto un'unica bandiera».

Ad aspettarsi miglioramenti grazie ad alcune novità anche la McLaren: «Con le power unit che avevamo in precedenza, c'è stato un periodo di adattamento - spiega Oscar Piastri - Quest'anno, ogni piccolo dettaglio fa un enorme differenza. Sono sicuro che la situazione migliorerà, man mano che i costruttori lavoreranno sul regolamento, le cose gradualmente miglioreranno. Portiamo aggiornamenti e siamo fiduciosi di essere un po' più vicini. Non li ho testati al simulatore, ma ho fiducia che ci rendano più veloci».