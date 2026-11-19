Alla vigilia del weekend del Gran Premio di Las Vegas, Charles Leclerc suona la carica in casa Ferrari. Con la stagione di Formula 1 ormai alle battute conclusive, il pilota monegasco non nasconde le proprie ambizioni e fissa l'asticella al massimo risultato possibile. «Il mio obiettivo principale al momento è cercare di vincere le gare, e spero che il risultato naturale di queste vittorie sia il secondo posto nel campionato piloti», ha dichiarato nella notte italiana il ferrarista, mostrando fiducia prima di scendere in pista sul tracciato cittadino del Nevada.

L'importanza del morale prima della sosta. Per Leclerc, chiudere il campionato con risultati di prestigio ha un valore che va oltre la semplice classifica. La lunga sosta invernale impone infatti di mantenere alto l'entusiasmo all'interno della squadra: «Voglio semplicemente concludere la stagione in bellezza, questo è certo, per mantenere questo buon slancio — ha spiegato —. È sempre importante finire bene, soprattutto perché la pausa invernale è piuttosto lunga, e sarebbe molto positivo per la motivazione di tutti».

Le incognite tecniche: gomme e rettilinei. Nonostante l'ottimismo, il monegasco mantiene i piedi per terra analizzando le insidie tecniche del tracciato americano. Le caratteristiche della pista di Las Vegas, unita alle difficoltà nella gestione degli pneumatici emerse nel precedente appuntamento in Brasile, rappresentano un ostacolo non trascurabile per la monoposto di Maranello. Nessuna bacchetta magica: «Non abbiamo soluzioni rapide, altrimenti le avremmo già applicate alla vettura da tempo», ha ammesso con franchezza il pilota.

La sfida in pista: l'approccio resta comunque propositivo, pur nella consapevolezza che domare i lunghi rettilinei del Nevada senza soffrire il degrado gomme sarà «una grande sfida» per tutta la Scuderia.