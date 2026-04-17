Il podio del Gp in Corea del Sud nel 2010 con Alonso vincitore

F1, la Corea del Sud vuole ospitare di nuovo un GP dal 2028. Svelato il circuito cittadino di quasi 5 km sulle strade di Incheon

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La Corea del Sud spera di tornare nel calendario della Formula 1 già nel 2028 con un Gran Premio che si correrebbe sulle strade di Incheon (nord-ovest del Paese). Il circuito, i cui progetti sono stati svelati ieri, si estenderebbe per quasi cinque chilometri tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. La Corea del Sud ha ospitato quattro Gran Premi di Formula 1 tra il 2010 e il 2013 a Yeongam (nel sud-ovest del paese), ma il paese asiatico, sede di Hyundai e Kia (entrambe non in F1), si è ritirata per motivi finanziari e per la mancanza di interesse da parte del pubblico locale, nonostante un contratto che la vincolava fino al 2016.

"È assolutamente possibile combinare i Gran Premi di Formula 1, che sono diventati veri e propri spettacoli, con la cultura coreana», affermano ora i promotori coreani. La cultura coreana si lega alla strategia di «soft power» adottata dalle autorità per sostenere la crescita del paese, esemplificata dal successo internazionale del K-Pop e dei drama coreani. «Intendiamo organizzare eventi culturali, invitando artisti internazionali, ad esempio, per elevare le infrastrutture culturali e turistiche di Incheon a standard internazionali», aggiungono le autorità coreane. I vertici della F1 non hanno risposto immediatamente a questa proposta. Un Gran Premio era in programma in Vietnam nel 2020, ma è stato cancellato a causa della pandemia di Covid-19 e non è mai più stato reinserito nel calendario. La Thailandia ha espresso interesse a ospitare un Gran Premio a partire dal 2028. Sempre nel Sud-est asiatico, la Malesia ha ospitato una gara di Formula 1 dal 1999 al 2017.

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sabato 18 aprile 2026 - Ultimo aggiornamento: 16:38 | © RIPRODUZIONE RISERVATA