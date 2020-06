La Mercedes non si ritirerà: «Continueremo a correre nel Mondiale con Wolff come responsabile»

"Le indiscrezioni che riguardano un potenziale nostro ritiro continuano a essere infondate e irresponsabili. È nostra chiara intenzione continuare a competere in F1 come scuderia ufficiale Mercedes-Benz nei prossimi anni, e di farlo con il nostro dirigente Toto Wolff". Stanca di essere al centro di notizie riguardanti un prossimo ritiro dal Mondiale F1 e di un cambio nel gestore della squadra, la Mercedes nei giorni scorsi ha comunicato che tutto quanto emerso sulla stampa è infondato.

La Casa di Stoccarda si era stufata delle illazioni uscite sul giornale tedesco Bild e poi riprese da gran parte dei media europei. Le voci che circolavano erano le seguenti: Wolff, che detiene il 30 per cento delle azioni del team Mercedes, avrebbe lasciato il ruolo di team principal per passare a quello di supervisore, mantenendo le sue quote, e la squadra intera sarebbe finita nelle mani di Lawrence Stroll, proprietario della Racing Point e ora a capo anche di Aston Martin.

A sua volta, Mercedes avrebbe preso una fetta più ampia di Aston Martin, di cui ora detiene il 5 per cento. In pratica uno scambio, avallato anche dalla promozione a CEO del costruttore britannico di un uomo Mercedes, Tobias Moers. In sostanza, la Mercedes sarebbe uscita di fatto dalla F1 lasciando la squadra a Stroll e Wolff. Ma la Mercedes ha negato tutto e intende rimanere nel Mondiale in prima persona ancora a lungo con Wolff nel ruolo di team principal. E questa è senza dubbio la migliore notizia che si poteva ricevere.