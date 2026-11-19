Il conto alla rovescia per il Gran Premio di Las Vegas è ufficialmente iniziato e in casa Ferrari l'obiettivo per il rush finale della stagione è chiaro. A dettare la linea, alla vigilia della tre giorni di Formula 1 sul celebre tracciato statunitense, è Lewis Hamilton, determinato a chiudere l'annata nel miglior modo possibile. «Il secondo posto nel campionato costruttori è la nostra priorità, significa moltissimo per tutta la squadra e per me», ha dichiarato nella notte italiana il sette volte campione del mondo, sottolineando il peso specifico di un piazzamento d'onore che darebbe slancio e morale all'intero ambiente di Maranello.

Lavoro di fino e sguardo al futuro. Nonostante l'assenza di novità tecniche da portare in pista, il pilota britannico evidenzia come gli ultimi appuntamenti del calendario rappresentino un banco di prova cruciale per la Scuderia. Ottimizzazione del pacchetto attuale: senza nuovi componenti da testare, il focus del box sarà interamente rivolto a comprendere meglio la monoposto e ad affinare le regolazioni d'assetto per estrarre il massimo potenziale disponibile.

Prove generali per il prossimo anno: le sessioni in pista serviranno anche come laboratorio per sperimentare soluzioni tecniche e operative da trasferire sulla vettura della prossima stagione, quando la Formula 1 andrà incontro a profondi cambiamenti regolamentari. Tra le luci della Strip del Nevada, Hamilton e la Ferrari si giocano quindi una doppia partita: blindare la piazza d'onore nella classifica a squadre e gettare basi solide per le sfide del futuro.