Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, Kimi Antonelli chiarisce la propria posizione sulle gerarchie e sulle strategie di squadra per il rush finale del Mondiale di Formula 1. Il talento bolognese si prepara ad affrontare il weekend sul tracciato cittadino del Nevada con la consueta fame di vittorie, ma senza perdere di vista gli interessi collettivi del team.

«Da parte mia, innanzitutto cercherò di dare il massimo e di vincere il più possibile, ma se dovesse presentarsi un'occasione in cui dovessi dare una mano, lo farò sicuramente: sarò un giocatore di squadra», ha dichiarato Antonelli, confermando la piena disponibilità a supportare George Russell qualora in pista si creassero le condizioni per favorire la corsa del compagno di squadra verso il secondo posto nella classifica piloti.

Lo sguardo già proiettato al 2027 .Nonostante l'apertura al gioco di squadra, la mentalità del pilota italiano resta fortemente orientata al vertice. Nel mirino c'è infatti la possibilità di mettere a segno il decimo successo stagionale, un traguardo che suggellerebbe un'annata già straordinaria e fornirebbe la spinta ideale per il futuro.

Chiusura in crescendo: «L'obiettivo principale ora è cercare di vincere il più possibile, cercare di vincere le gare rimanenti e chiudere in bellezza», ha ribadito il bolognese. Slancio verso la prossima stagione: l'intenzione è quella di capitalizzare i risultati di questo finale di campionato per alimentare la fiducia dell'intero ambiente e «portare questo slancio nel 2027».