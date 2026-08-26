F1, La Russa (Aci): «A Monza tutto esaurito, al lavoro per il secondo appuntamento a Imola»

Un Gran Premio d'Italia, quello all'Autodromo di Monza, «che fara' segnare il tutto esaurito nel nome di una grande festa tricolore, con gli occhi puntati su Antonelli e, come sempre, sulle Ferrari». Lo ha detto il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, al Meeting di Rimini durante l'incontro 'Il Paese che si muove: grandi opere, ferrovie e mobilita», a cui ha preso parte anche il vice premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La Russa ha auspicato l'organizzazione di un secondo Gran Premio in Italia: «Stante la complicata situazione internazionale in Medio Oriente, stiamo lavorando, insieme alle istituzioni governative e sportive, per farci trovare pronti a organizzare un secondo Gran Premio di Formula 1 nel nostro Paese, gia' tra pochi mesi, nel campionato in corso. Imola, a pochi chilometri da Rimini, e' la soluzione ideale per ospitare un nuovo GP della massima rassegna iridata». Alla fine ha poi invitato la platea a rivolgere un applauso di buon compleanno a Kimi Antonelli che oggi festeggia 20 anni.