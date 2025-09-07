F1: La Russa, Aci pronta a prolungare il contratto per Monza: «Al lavoro dai prossimi giorni per predisporre gli atti formali»

«L'entusiasmo e il clima di festa di questi tre giorni sono l'immagine migliore per inquadrare il valore e il significato di questo evento. Una fotografia che ci inorgoglisce e ci spinge a guardare al futuro con positività e propositività. L'orgoglio di constatare, ancora una volta, come il Gran Premio di Monza sia simbolo vincente in Italia e nel mondo». Così Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano e presidente eletto di Aci Italia, commenta il successo di pubblico del Gran Premio d'Italia che si sta disputando all'Autodromo di Monza. «Tutto ciò - prosegue Geronimo La Russa - come giustamente evidenziato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ci spinge a lavorare, fin da settimana prossima, con tutte le Istituzioni preposte, per predisporre gli atti formali necessari per prolungare ulteriormente il contratto che ci lega alla Formula Uno».