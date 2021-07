F1, GP Austria live: la torcida olandese pronta a impazzire per il poleman Verstappen

Tutto è pronto per il giro di ricognizione. Con le gomme soft partono Gasly Tsunoda Stroll e Vettel, con le hard Sainz e Raikkonen. Promosso in top 10 per la penalità a Vettel, Sainz ha potuto cambiare la scelta delle gomme e al posto della media ha optato per le hard. Tutti gli altri partono con le medie.

Per il Gran Premio di Austria, rispetto alla scorsa settimana quando sullo stesso circuito Red Bull Ring di Spielberg si è svolto il GP della Stiria, è stato ammesso un notevole quantitativo di pubblico e la torcida olandese non si è fatta sfuggire l'occasione per presentarsi in massa. Sono i tifosi di Max Verstappen, che lo seguono fin da quando ha debuttato in F1 nel 2015. Un pubblico caldissimo, organizzato, tanto che il management del pilota Red Bull ha creato una sorta di agenzia turistica per permettere ai tanti tifosi di acquistare i biglietti, prenotare gli aerei quando necessita, gli alberghi e quant'altro. Il circuito austriaco, come quello di Spa nel vicino Belgio, è la meta preferita dei fans di Verstappen che bivaccano nei camper o in tenda negli ampi prati che circondano il Red Bull Ring.

Terza pole consecutiva per Verstappen che batte un incredibile Norris, Ferrari fuori dalla Q3

IL GP - Nel 2020, per la pandemia, tutto si era bloccato, ma questa è la prima vera trasferta dove gli olandesi hanno varcato in massa il confine per tornare a sospingere il loro idolo. Che li sta ripagando alla grande. Come sabato scorso, Verstappen partirà dalla pole e il rischio che si ripeta il copione del GP della Stiria, dominato con facilità, è elevato. Le Mercedes appaiono una volta di più in difficoltà, con Lewis Hamilton addirittura quarto e Valtteri Bottas quinto. Davanti a loro, in prima fila scatterà un eccezionale Lando Norris, ma la sua McLaren-Mercedes non potrà sfidare a lungo la più veloce Red Bull-Honda di Verstappen. Magari nei primi giri sì, ma sulla distanza il passo della RB16B prenderà il sopravvento. C'è poi il compagno di Max, Sergio Perez, buon terzo in griglia e davanti alle Mercedes, il quale farà di tutto per rallentare Hamilton e Bottas. Insomma, tutto sembra essere perfetto per consentire a Verstappen di vincere il suo quinto GP stagionale allungando ancora di più su Hamilton nella classifica generale.

LE FERRARI - Le Ferrari? Carlos Sainz partirà decimo (non più undicesimo per la penalità a Sebastian Vettel per blocco su Fernando Alonso in Q2) e Charles Leclerc scatterà dodicesimo. Entrambi sono con gomme medie e questo potrà permettere loro di rimontare bene in gara su chi partirà con le soft davanti a loro. Per i due ferraristi sarà una gara di attesa.