F1, Louis Vuitton diventa partner ufficiale del circus e title partner del Gp d'Australia

Louis Vuitton fa il suo ingresso nel mondo della Formula 1. Un accordo decennale pone la Maison, come Partner Ufficiale, al centro di questo viaggio straordinario. Mentre la prestigiosa competizione sportiva celebra il suo 75° anniversario, Louis Vuitton avrà un ruolo attivo nelle tappe più iconiche, diventando un punto di riferimento per atleti e appassionati. Il coinvolgimento di Louis Vuitton con la Formula 1 fa parte della partnership con LVMH, nuovo Partner Globale, annunciato per la prima volta nell'ottobre 2024. Attraverso una ricerca parallela dell'innovazione, sia Louis Vuitton sia Formula 1 si spingono ogni giorno oltre i propri limiti, per questo i valori che li accomunano sono rappresentati dal desiderio costante di promuovere storie di vita costellate da successi. Inoltre, questa partnership rappresenta la ricerca condivisa dell'eccellenza in un momento in cui moda, cultura, intrattenimento e sport sono connesse come mai prima d'ora. In questo entusiasmante anno di cambiamenti, Louis Vuitton sarà una presenza costante in tutte le sedi, con una segnaletica a bordo pista, una novità assoluta per la Maison in un evento sportivo.

Il Trophy Trunk sarà presentato prima della gara e in seguito sul podio per onorare l'incredibile traguardo del vincitore. La prossima stagione di Formula 1 inizierà il 14 marzo con il Gran Premio; il 16 a Melbourne, dove Louis Vuitton sarà anche Title Partner del Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix 2025. Presente durante i momenti chiave, Louis Vuitton continuerà con il suo slogan “La Vittoria viaggia in Louis Vuitton” che apparirà come grafica dinamica. Louis Vuitton ha stabilito un primo legame con la Formula 1 attraverso una partnership con l'Automobile Club de Monaco, che prevedeva la realizzazione e presentazione del Trophy Trunk per il Gran Premio di Formula 1 di Monaco tra il 2021 e il 2024. Ma il Trophy Trunk Louis Vuitton è anche il simbolo del trionfo per alcune delle più importanti competizioni sportive del mondo, come la FIFA World Cup, il Pallone d'Oro, le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 e l’America’s Cup.