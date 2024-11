F1: Mercedes non libera prima Hamilton, niente test post-stagione ad Abu Dhabi con Ferrari

Lewis Hamilton è improbabile che si metta al volante di una Ferrari nei test post-stagione ad Abu Dhabi prima del suo debutto ufficiale stagionale in Formula Uno con la «Rossa». Il sette volte campione del mondo lascerà la Mercedes dopo 12 stagioni e passerà alla squadra di Maranello per il 2025, ma qualsiasi speranza di familiarizzare con la loro vettura prima della nuova stagione è svanita. La Mercedes non ha dato alcuna indicazione che al britannico sarà permesso di impegnarsi con la Ferrari a fine anno.

Anzi Hamilton dovrà ancora impegnarsi in alcuni eventi promozionali di fine anno che includono la sua presenza per lo sponsor della Mercedes, Petronas, il giorno del test di Abu Dhabi a dicembre. Fred Vasseur, il team principal, ha detto che il piano della Ferrari era quello di facilitare Hamilton nel suo nuovo ambiente facendolo guidare alcune delle loro vecchie auto da corsa. «Non sono sicuro che abbia bisogno di tonnellate di ore di acclimatazione," ha detto Vasseur ad Autosport. «Ha abbastanza esperienza per essere veloce il primo giorno, o almeno molto presto. Avremo uno o due giorni di test delle auto precedenti, più il test in Bahrain, e questo sarà sufficiente».