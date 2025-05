GP di Monaco, libere 2: Leclerc leader, Hamilton terzo. Il Principato si tinge di Rosso con la Ferrari. Cosa è successo

Quello di Monte Carlo, è stato un venerdì tinto di Rosso. Charles Leclerc anche nel secondo turno libero del GP di Monaco si è confermato al primo posto, mentre Lewis Hamilton si è piazzato terzo a 108 millesimi dal compagno di squadra. La Ferrari non finisce di stupire. Nel pre weekend, Leclerc aveva apertamente dichiarato che, essendo quello del Principato un tracciato con curve lente che non piacciono alla SF25, sarebbe stata dura pensare di poter essere competitivi. Poi, si va in pista ed ecco che Leclerc domina la prima giornata di prove.



Attenzione però, a non lasciarsi andare a facili entusiasmi: la SF25 saprà ripetersi anche nella qualifica di sabato pomeriggio o ci riserverà qualche sorpresa negativa come accaduto a Imola, dove la Ferrari ha vissuto una delle peggiori sessione ufficialie della stagione, salvo poi essere veloce in gara? Insomma, sembra di essere sulle montagne russe quando si parla della monoposto di Maranello, un continuo su e giù che rende incomprensibile agli stessi piloti intuire il comportamento della SF25.

Il resoconto delle libere 2

Intanto, passa in archivio questo ottimo risultato con la McLaren-Mercedes di Oscar Piastri che si è insinuata tra Leclerc e Hamilton. L'australiano, che aveva danneggiato l'ala anteriore contro le protezioni della Sainte-Devote, si è poi rilanciato concludendo a 38 millesimi dal padrone di casa Leclerc, nato, cresciuto e tuttora cittadino di Monte Carlo. Lando Norris, con l'altra McLaren, è risultato quarto. Si sono nascosti i due piloti di Zak Brown ed Andrea Stella, non rischiando più di tanto, oppure hanno espresso tutto il potenziale?

Quel che è certo è che il decimo posto di Max Verstappen con la Red Bull-Honda difficilmente sarà ripetuto in qualifica. Oramai il team diretto da Christian Horner ci ha abituato così, con prestazioni mediocri il venerdì e la rinascita quando è il momento di conquistare le prime file in qualifica. Se l'Emilia sorride per la prestazione della Ferrari, non è da meno la Romagna, che vede la Racing Bulls-Honda di Faenza posizionarsi alle spalle di Norris. Liam Lawson appare finalmente rigenerato dopo lo schiaffo preso dalla Red Bull, che lo ha retrocesso nel secondo team, e oggi si è preso il quinto posto davanti al compagno Isack Hadjar.

F1, GP di Monaco: dove vederlo in tv e streaming, programma e orari

Il francese è il miglior rookie della giornata, ma ne ha combinate di tutti i colori. Prima ha divellto la gomma posteriore sinistra in uscita dalla variante dopo il tunnel, poi si è ripetuto colpendo sempre con la posteriore sinistra il rail alla Sainte-Devote. Il francese non ha mancato di auto definirsi "stupido" e chissà come l'ha presa la sospensione posteriore sinistra dopo quei due cazzotti da KO. Scherzi a parte, va segnalato il settimo posto di Fernando Alonso con la Aston Martin-Mercedes che, come detto in precedenza, presenta ai box Adrian Newey.

Bene Alexander Albon, ottimo ottavo con la Williams-Mercedes, mentre una buona sessione l'ha svolta Andrea Kimi Antonelli, nono con una Mercedes che sembra faticare più del previsto. Il suo compagno George Russell è 12esimo. Yuki Tsunoda è invece 11esimo e a soli 4 millesimi dal compagno Verstappen. Mai così vicini sono stati i due redbullini. Misterioosamente ultimo Franco Colapinto con l'Alpine-Renault, addirittura a quasi un secondo dal penultimo, Esteban Ocon.

Venerdì 23 maggio 2025, libere 2

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'11"355 - 32 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'11"393 - 28

3 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'11"460 - 30

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'11"677 - 32

5 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'11"823 - 32

6 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'11"842 - 17

7 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"890 - 30

8 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"918 - 34

9 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes ) - 1'12"002 - 32

10 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'12"068 - 29

11 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'12"072 - 30

12 - George Russell (Mercedes) - 1'12"092 - 32

13 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'12"151 - 32

14 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'12"234 - 29

15 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'12"259 - 33

16 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'12"262 - 32

17 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'12"404 - 34

18 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"512 - 30

19 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'12"541 - 33

20 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'13"415 - 31